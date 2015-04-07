Fenerbahçe'ye silahlı saldırıda iki kişi gözaltına alındı

Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüse, Trabzon’da yapılan saldırıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında bu sabah saatlerinde Nihat S. (37) ile Emre A. (27) isimli iki kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Nihat S., Trabzon Fatih Devlet Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Nihat S., sağlık kontrolünün ardından Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

‘Sıkıntı yok’

Zanlı Nihat S., polisler eşliğinde götürülürken olayla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada "Sıkıntı yok" dedi.

Facebook’ta yer bildirimi yapmış

Zanlılardan Emre A., olayın hemen sonrasında çektiği görüntüleri sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından paylaşarak, üzerine "Fenerbahçe otobüsüne ateş açıldı. Sürmene girişinde yol trafiğe kapalı" yazarak yer bildiriminde bulundu.

Çektiği videonun altına yazılan yorumlara da cevap veren Emre A., şoför Ufuk Kıran'ın yaralanmasına üzüldüğünü belirten yorumlar yaptı.

‘Şoför hak etmemeşti’

Zanlı, Ufuk Kıran'ın yaralanmasına ilişkin, "Hak etmemişti şoför. Günahı olmayan cezayı çekti" diye yazdı.

Emre A'ya bazı arkadaşlarının saldırıya tepki gösteren görüşlerini burada paylaştıkları görüldü.

Kuzen çıktılar

Öte yandan, Silahlı saldırıda gözaltına alınan şüphelilerden Nihat S.'nin ağabeyi Nevzat S., yakınlarıyla Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü’ne geldi.

‘Devletin acizliği’

Burada gazetecilere açıklama yapan Nevzat S., kardeşinin minibüsçülük yaptığını anlatarak, "Maçı bilmeyen kardeşim, 'o saatte oradan geçti' diye gözaltına alınıyor” dedi.

Ağabey Nevzat S, şöyle konuştu:

"Kardeşim minibüsçülük yapar. Teyzeminoğlu Emre A. da otobüsçülük yapar. Her gün o güzergahtan gelir giderler. O saatte olay yerinden araba geçmiş. Nedir yani bu? Neymiş bu plaka buradan geçti. Kardeşim oradan saatlerce araba geçiyor. Geliyorlar bunu Sürmene'den birilerine mal etmeye çalışıyorlar. Bu devletin acizliği benim görüşüm. Suçlu insanlar bir yerde gezecek. Suçsuz insanları evinden yurdundan alıp saatlerce sorgulayacaksın. Sorgulama yapabilirsin ama suçlu insanlara yapılır sorgulama. Yazık bu. Bir şey söyleyemiyorum. Her gün o güzergahtan gelir giderler."

İşvereni anlattı: Emre kavga olsa kaçar

Şüphelilerden Emre A'nın işvereni İbrahim Yıldız, yaptığı açıklamada, Emre A'nın yanında çalıştığını, Nihat S'yi de tanıdığını dile getirdi.

Emre A'nın suçlu olduğuna inanmadığını ifade eden Yıldız, "Olayın ardından kendisiyle görüştük. Rize'ye gidecekti o gün. Ben Emre'nin yaptığına ihtimal vermiyorum. Ben her türlü kefilim. Çünkü çocuk bir sineği dahi incitmiyor. Yürümekten aciz bir çocuk. Çocuk kavga olsa kaçar. Gider, ben kavga ederim. O ağlar sızlar. Kullanılmış olma ihtimalini Allah bilir" diye konuştu.