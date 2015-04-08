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Fenerbahçe saldırısında gözaltına alınan iki kişi serbest bırakıldı

Polis ekipleri, adliye çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, şüphelilere de polis yeleği giydirildiği gözlendi

08 Nisan 2015 19:34

Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüse düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan Nihat S. ile Emre A, Trabzon Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Sürmene Adliyesine adliyeye sevk edildi.

Spor Toto Süper Lig'de, 4 Nisan Cumartesi günü oynanan Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının ardından sarı-lacivertli kafileyi taşıyan otobüse Sürmene girişinde düzenlenen silahlı saldırı kapsamında gözaltına alınan Nihat S. ve Emre A'nın, Trabzon Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Ntvspor'da yer alan habere göre, şüpheliler Emniyet Müdürlüğünün arka kapısından çıkartılarak yoğun güvenlik önlemleri altında Sürmene Adliyesi'ne getirildi.

Polis ekipleri, adliye çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, şüphelilere de polis yeleği giydirildiği gözlendi.

Bu sırada adliye binasına girmeye çalışan şüphelilerin yakınlarına polis ekipleri izin vermedi.

Zanlıların yakınları da bunun üzerine polis ekipleri ile olayı görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi.

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