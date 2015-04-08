Fenerbahçe'nin saldırıya uğradığı arazi satışa çıkarıldı

Fenerbahçe otobüsüne yapılan saldırının yankıları sürerken, tüfeğin ateşlendiği arazi satılığa çıkarıldı. Arazinin sahibi olduğunu iddia eden İsmail Kılıç, 'haber61.net'e yaptığı açıklamada, üç kardeş olduklarını vurgulayıp, 3 bin 500 metrekarelik araziyi 5 milyon TL'ye satışa çıkardıklarını söyledi.

Twitter hesabına arazinin havadan çekilmiş fotoğrafını koyup, Fenerbahçe otobüsüne saldırı yapılan yeri de işaretleyen İsmail Kılıç, "Fenerbahçe otobüsünün olay yerinin sol tarafındaki yeşil alan benim arsam satılıktır. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım aradı, arsaya Fenerbahçe heykelini dikmek istiyor. Olay yeri satılıktır” ifadelerini yazdı.