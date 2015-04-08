Trabzonspor'dan Leman'a 'Fenerbahçe karikatürü' tepkisi

Trabzonspor, Fenerbahçe otobüsüne yapılan silahlı saldırıyı, kaza yapan otobüsten kupayı alarak ‘Şampiyon!’ diye bağırarak koşan tüfekli bir figürle karikatürize eden Leman dergisine sert sözlerle tepki gösterdi.

Trabzonspor’un resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, “Türk futbolunun yaşadığı hain saldırıyı sözde mizah anlayışıyla karikatürize eden editörlerin bu çirkin, toplumları ayrıştıran ve şiddeti körükleyen anlayışını şiddetle kınıyoruz” denildi.

Trabzonspor’dan yapılan açıklama şöyle:

"Bugün bir derginin kapağında Fenerbahçe takım otobüsüne yapılan, Türk futbolunun yaşadığı hain saldırıyı sözde mizah anlayışıyla karikatürize eden editörlerin bu çirkin, toplumları ayrıştıran ve şiddeti körükleyen anlayışını şiddetle kınıyoruz.

Bugün herkesin susup adaletin söz sahibi olması ve fail ya da faillerin bir an önce yüce Türk adaletinin önünde hesap vermelerini beklerken ima yoluyla da olsa saldırıyı şark kurnazlığı yaparak bir camiaya mal etme çabalarına ise anlam veremiyoruz.

Henüz daha olay aydınlığa kavuşmamışken bu derginin mizah adı altında kapağına taşıdığı karikatürle olayı sonuçlandırma gayretini ise manidar buluyoruz. Ve bir kez daha üzerine basarak belirtmek istiyoruz ki bu vahşet hangi renklere yapılırsa yapılsın dün olduğu gibi bundan sonra da tarafımızdan en ağır şekilde lanetlenecektir.

Süreci çok yakın bir şekilde takip ettiğimizi ve suçlu ya da suçluların ortaya çıkarılacağı günü sabırsızlıkla beklediğimizi bir kez daha yineleyerek, taraftarlarımızın bu tür tahriklere kapılmadan demokratik bir şekilde tepkilerini göstermelerini belirtmek istiyoruz.

Mevcut derginin bugünkü kapağına ilişkin yasal haklarımızı kullanmak üzere hukukçularımızın da çalışmalara başladığını ilan ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."