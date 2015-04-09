Fenerbahçe'ye 6-0'lık galibiyeti yaşatan teknik direktör, amatör lig takımını çalıştıracak

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Werner Lorant, yerel lig takımı TSV Waging'in başına geçti. Lorant, sarı lacivertli takımın 2002 yıllında Galatasaray'a karşı elde ettiği 6-0'lık galibiyette takımın başında sahaya çıkmıştı.

Lorant, Fenerbahçe'nin dışında 1860 Münih, Sivasspor, Kayseri Erciyesspor ve Kasımpaşa gibi takımları da çalıştırmıştı. En son Slovakya'nın DAC Dunajska Streda takımını çalışıran Lorant, Bavyera yerel liginde oynayan TSV Waging'i küme düşme hattından uzaklaştırmaya çalışacak...