Fenerbahçe Diego'dan 'kurtuluyor'; hangi takımla prensipte anlaştı?

Fenerbahçe'nin takım bulması için izin verdiği ve Sarı lacivertli ekipte bekleneni bir türlü veremeyen, geçen sezon taraftarın büyük tepki gösterdiği Diego Ribas, o ekiple prensip anlaşmasına vardı.

Pereira'nın raporu doğrultusunda takımdan gönderilme kararı alan Diego, transfer görüşmeleri yapmak için bir süredir Brezilya'da bulunuyordu. Corintihans, Cruzeiro ve Flamengo ile görüşmeler yapan Diego Ribas, Flamengo ile prensip anlaşmasına vardı ve topu Fenerbahçe'ye attı.

Flamengo'nun Fenerbahçe'ye bonservis bedeli ödemek istememesinden dolayı uzayan transfer süreci, Diego Ribas'ın devreye girmesiyle çözüldü.

Transferi dönemi 20 Temmuz kadar devam eden Brezilya Ligi'nde Flamengo'nun transferi 19 Temmuz'da resmi olarak açıklaması bekleniyor.

Diego Ribas'ı Flamengo'ya gönderecek olan Fenerbahçe, böylelikle Brezilyalı oyuncunun 3.5 milyon euroluk yıllık ücretinden de kurtulmuş olacak.

Brezilya basınına konuyla ilgili bilgi veren Diego'nun babası Djair Ribas, "Flamengo'nun bir ilgisi var ve transfer etmek istiyorlar. Karşılıklı iletişim olduğu doğru. Diego'nun Fenerbahçe ile devam eden bir sözleşmesi var ve bu durumun çözülmesi için uğraşılıyor" ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım antrenmandan kovmuştu

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, takımın sezon açılışında Diego'nun yanına giderek, "Senin ne işin var burada, biz sana takım bul demedik mi?" diyerek Brezilyalı futbolcuyu antrenmandan kovmuştu.