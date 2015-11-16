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Spor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira'dan Diego'ya uyarı

Pereira, Diego’ya, “Artık senden beklentim skora daha fazla katkı yapman” dedi

16 Kasım 2015 00:02

Fenerbahçe'nin Portekizli çalıştırıcısı Victor Pereira, takım savunmasına katkısını övdüğü Brezilyalı hücum oyuncusu Diego Ribas'a  “Asıl enerjini hücumda harcamanı istiyorum. Asist girişimi ve gol vuruşu denemelerini artırmalısın” dedi.

Son haftalarda savunmadaki başarılı görüntüye rağmen hücumdaki aksiyon yetersizliği nedeniyle eleştirilen sarı lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira, çözümü Brezilyalı yıldızının performansını ileriye taşımakta buldu. Portekizli hoca, önceki gün yapılan antrenman sonrası Diego ile özel bir görüşme yapıp, “Takım savunmasına katkın için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Pereira, Diego’ya, “Artık senden beklentim skora daha fazla katkı yapman” dedi. Brezilyalı’nın asist ve gol vuruşu denemelerini artırmasını isteyen Pereira, “Hücumda daha skorer kimliğe bürünmelisin. Savunma halledilir” diye konuştu. Diego ise, hocasının talebinden memnun olduğunu vurgularken, “Hücumdaki özgürlüğüm, performansımı artıracak” dedi.

 

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