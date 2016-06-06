Fenerbahçe'de Diego'yla da yollar ayrılıyor

Diego Ribas'tan bekleneni alamayan Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncunun takımdan ayrılması için uzlaşma sağladı.

Anlaşma gereği, Fenerbahçe Kulübü, Diego'nun yıllık alacağının bir kısmını ödeyecek. Diego'nun da kulüp arayışlarına başladığı ve sarı-lacivertli kulübün oyuncudan haber beklediği öğrenildi.

hürriyet'in haberine göre; daha önce yapılan bir açıklamada Brezilya'dan oğlu için teklifler olduğunu ama kimsenin bonservis ödemek istemediğini belirten baba Ribas, bu yüzden F.Bahçe'nin 1.5 milyon Euro ve bedelsiz olarak bonservisini vermesi durumunda oğlunun ayrılabileceğini söylemişti.