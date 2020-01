Caner Erkin Fenerbahçeli taraftarlara Instagram'dan veda etti

Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren ve Serie A ekibi Inter'e transfer olan Caner Erkin, Fenerbahçeli taraftarlara yazdığı bir mesajla veda etti.

İşte Caner'in Instagram'dan paylaştığı mesaj şöyle:

Değerli Fenerbahçeliler,

Yeni ve heyecanlı bir yolculuğa çıkıyorum. Sadece futbol kariyerimi değil, genel olarak tüm hayatımı değiştireceğine ve iyi yönde etkileyeceğine inandığım bu yolculuğun başında, sizlerle sadece fiziki olarak yaşayacağımız ayrılığa ilişkin duygularımı paylaşmak istedim. Benim Fenerbahçe ile ilişkimi ifade eden en iyi kelime tutkudur. Tutkuyla oynadım. Tutkuyla mücadele ettim. Yeri geldi yüreğim, ayaklarımdan daha hızlı koştu.

“Yaşadığım her an bende silinmez izler bıraktı”

Fenerbahçe'nin kelimelerle tarif edilemeyecek kadar muhteşem taraftarının tribünleri inleten sesi, sadece sahaya çıktığımda değil, bir gün futbolu bıraktığımda bile her zaman gurur ve mutlulukla hatırlanacak bir şarkı haline geldi... Bugüne kadar bana verdiğiniz destek, sahada attığım her adımda varlığınızı daha çok hissetmemi sağladı, sorumluluğumu arttırdı, sevincime üzüntüme yoldaş oldu. Bu camiada yaşadığım her an bende silinmez izler bıraktı…

Fenerbahçe ve Fenerbahçelilik benim vazgeçilmezim, öyle de olmaya devam edecek. Bana kattıklarınız için hepinize, tüm taraftarlara, takım arkadaslarıma ve Fenerbahçe Spor Kulübü'ne yürekten teşekkür ederim. Dileğim, ülkemi ve renklerini taşıdığım Fenerbahçe'yi en iyi sekilde temsil etmek ve genç futbolculara iyi örnek olabilmek. Bu duygu ve düşüncelerle, hepinize en içten sevgilerimi sunuyorum. İyi dilekleriniz, dualarınız bana her zaman güç kattı, güç katacak."