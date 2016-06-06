Bruno Alves, Cagliari ile imzaladı

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Bruno Alves'in İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari ile sözleşme imzaladı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Serie B'yi şampiyon olarak tamamlayan ve yeni sezonda Serie A'da mücadele edecek Cagliari'nin Alves ile kontrat yaptığı paylaşıldı.

34 yaşındaki Portekizli oyuncu, 2013 yılının yazında 5.5 milyon Euro karşılığında Zenit'ten Fenerbahçe'ye transfer edilmişti. Fenerbahçe yönetimi 1 yıl daha kalması için teklif götürdüğü Alves bunu kabul etmedi. Bruno Alves yeni macerasını İtalya'da yaşayacak.

Portekizli oyuncunun 2 yıllık imza attığı ve 1.4 milyon euro kazanacağı öğrenildi.