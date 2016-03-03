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Spor

Fenerbahçeli Diego Ribas: Çocuklar ölmesin, maça gelsin

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final öncesi Fenerbahçe, Amedspor ile karşılaşacak

03 Mart 2016 01:18

Fenerbahçe'nin 10 numarası Diego Ribas, Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacıkları Amedspor maçı öncesi "Çocuklar ölmesin, maça gelsin" mesajını paylaştı. 

“Çocuklar ölmesin, maça gelsin” yazılı pankart nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilen Spor Toto 2. Lig ekibi Amedspor’a “seremoniye izinsiz pankart ile çıkılması” ve “talimatlara aykırılığı” gerekçe göstererek 5.000 TL para cezası vermişti.

Radikal'in haberine göre, Fenerbahçeli futbolcu Diego Ribas Facebook hesabından üç dilde ‘Çocuklar ölmesin, maça gelsin’ mesajı paylaştı.

Diego Ribas ayrıca Diyarbakır’dan İstanbul’a gelen ve Beşiktaş derbisini Kadıköy’de izleyen çocuklarla çektirdiği fotoğrafını da mesajla birlikte yayınladı.

Diego Ribas’ın üç dilde yayımladığı mesaj şöyle:

"Crianças não devem morrer, eles devem vir para jogos! 
Children shouldn't die, they should come to matches!
Çocuklar ölmesin, maça gelsin!"

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