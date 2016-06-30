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Spor

Fenerbahçe'de Diego Ribas defteri kapandı

Brezilyalı futbolcu Diego Ribas, transfer görüşmeleri yapmak için ülkesine gitti

30 Haziran 2016 20:06

Fenerbahçe'nin 'kendine kulüp bul' dediği ve antrenmanlara almadığı Diego Ribas, transfer görüşmeleri yapmak üzere Brezilya'ya gitti.

Sarı-lacivertlilerin gözden çıkardığı Brezilyalı futbolcu, bugün ailesi birlikte Sao Paulo'ya uçtu. 

31 yaşındaki Diego Ribas, 2014 yılında büyük umutlarla Fenerbahçe'ye transfer edilmesine rağmen bekleneni veremedi. Geçtiğimiz sezon zaman zaman iyi maçlar çıkarmasına rağmen, şampiyonluk yarışının kaderini belirleyen 0-0'lık Galatasaray derbisinde kaçırdığı gol nedeniyle taraftarla arası açılan Diego, daha sonra forma giydiği her maçta ıslıklanmıştı.

Diego Ribas için henüz Fenerbahçe'ye resmi bir teklif gelmedi. Ancak, kulüpten ayrılmayı kafasına koyan Brezilyalı orta saha oyuncusunun kısa sürede takım bulması bekleniyor.

Fenerbahçe, Atletico Madrid'den aldığı Diego Ribas için bonservis ücreti ödemezken, kendisine 5 milyon Euro imza parası, yıllık 2 milyon 850 bin Euro garanti ücret ve maç başı 17 bin Euro para verdi.

 

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