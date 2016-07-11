Diego Ribas Beşiktaş'a mı gidiyor?

Beşiktaş'ın 10 numarası Jose Sosa hakkında çıkan ayrılık iddialarının ardından menajerlerin, Arjantinli yıldızın yerine Fenerbahçe ile iplerini koparan Diego Ribas'ı Beşiktaş’a önerdikleri öğrenildi.

Habertürk’ün haberine göre, teknik direktör Vitor Pereira’nın da gözden çıkardığı Brezilyalı orta saha için menajerler tarafından Kartal’a gelen “Diego’yu düşünür müsünüz?” teklifine “Hayır, ilgilenmiyoruz” yanıtının verildiği kaydedildi.

Diego, F.Bahçe’ye imza atmadan önce de Beşiktaş’ın gündemine gelmişti.