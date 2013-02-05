Felix sanılandan daha hızlıymış

Korkusuz Felix adıyla tanınan Avusturyalı hava dalışçısı Felix Baumgartner’ın geçen ekim ayında stratosfer katmanından dünyaya dalışının ile ilgili rapor açıklandı.

Yayınlanan rapor sonucuna göre Felix Baumgartner sanılanın aksine 1342 kilometre (1,24 Mach) değil, saatte 1357 kilometre hıza ulaştı. Bu hızın, saatte yaklaşık 1224 kilometre olan ses hızını aşarak, 1,25 Mach’a (hareket halindeki bir kütlenin hızının, kütlenin bulunduğu şartlardaki ses hızına oranı) tekabül ettiği belirtildi.

milliyet.com.tr'de yer alan habere göre, Felix’in atlayışıyla ilgili 71 sayfalık nihai rapor, Ulusal Havacılık Birliği’nin yarış ve rekorlar kurulunun resmi gözlemcisi Brian Utley tarafından hazırlandı. Brian Utley, Felix Baumgartner’ın yarım dakikalığına süpersonik olmasını, ”oldukça dikkate değer” bulurken, atlayışın 38 bin 969 metre yükseklikten başladığı, bunun da orjinal hesaplamalardan 75 metre daha alçakta olduğu kaydedildi.;

Felix Baumgartner, raporun önsözünde, kaç insanın, çok yüksekten süpersonik serbest dalış rüyasını paylaşacağını asla hayal etmediğini açıkladı.

Baumgartner’ın dalışı, You Tube’da canlı olarak yaklaşık 52 milyon kişi tarafından izlenmişti.