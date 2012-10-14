'Korkusuz Felix' yeniden Dünya'ya geldi !

Avusturyalı sporcu Felix Baumgartner’in, dünyanın merakla beklediği atlayışı başarıyla gerçekleşti. Felix Baumgartner’in kapsül içinde yükselmeye başlamasından 2 saat 15 dakika sonra balon hedef irtifanın da üstüne çıkıp 38 bin metre yüksekliği aşınca helyum balonunun üstündeki kapak açılarak gaz bırakıldı ve irtifa sabitlendi. Felix 2 saat 30 dakikada 39 bin metreye ulaştı. Kontroller yapıldı ve dakikalar içinde Felix kendini boşluğa bıraktı. 30 saniyede 980 km hıza ulaştı, 40 saniyede ses hızını geçti. Ardından Paraşütünü açtı. Felix hedeflediği tüm rekorlarını kırdı. Büyük bir zaferin sarhoşluğu ile bütün dünyanın merakla izlediği denemesini başarıyla bitirdiği noktaya ayak bastı. Tüm dünyada merakla izlenen müthiş atlayışı sadece İnternetten 7 milyona yakın kişi izledi.

Serbest düşüşte ses duvarını aşan ilk insan olarak tarihe geçmeyi hedefleyen Avusturyalı ekstrem sporcu Felix Baumgartner, helyum balonla çıktığı stratosfer tabakasında kendini boşluğa bıraktı ve yere inmeyi başardı.

ABD'nin New Mexico eyaletindeki Roswell kenti yakınlarında, 850 bin metreküplük helyum balonunun taşıdığı 1360 kilogram ağırlığındaki kapsülle gökyüzüne çıkan “Korkusuz Felix”, yaklaşık 39 kilometre yükseklikten kendini boşluğa bıraktı.

ABD'nin New Mexico eyaletindeki Roswell kenti yakınlarında, 850 bin metreküplük helyum balonunun taşıdığı 1360 kilogram ağırlığındaki kapsülle gökyüzüne çıkan ''Korkusuz Felix'', yaklaşık 39 kilometre yükseklikten kendini boşluğa bıraktı.

Baumgartner'in dakikalar sonra paraşütüyle New Meksiko çölüne inişi, ekip arkadaşlarınca coşkuyla karşılandı.

43 yaşındaki ordudan emekli paraşütçü Baumgartner, 1960'da saatte 988 kilometre hızla 31 bin metreden atlayan Joe Kittinger'in rekorunu kırmayı amaçlıyordu.

Baumgartner, mart ayında yaptığı denemede 21 bin 800 metre irtifadan kendisini boşluğa bırakmış, saatte 587 kilometre hıza ulaşarak 3 dakika 33 saniye sonra New Mexico çölüne inmişti.

'Çok heyecanlıyım'

Atlama denemesini Pazartesi ve Salı günü şiddetli rüzgar nedeniyle son anda ertelemek zorunda kalan Baumgartner, "Çok heyecanlıyım. Umarım bu kez ertelemek zorunda kalmayacağız. Ne pahasına olursa olsun ses duvarını aşmak istiyorum" demişti.

Armstrong çizgisini geçti

Felix'in kapsülünün bağlı buluduğu Balon, “Armstrong çizgisini” geçtiği 19 bin metre irtifada su, insanın vücut sıcaklığı olan 37 derecede kaynıyor.

Yani Baumgartner basınç kontrollü bir kapsülde olmasaydı kanı kaynayarak ölürdü. Atlayış sırasında da basınç kontrol elbisesinde en ufak delik oluşsa idi ölme riski vardı. “Armstrong çizgisi” ismini 1947’de ABD Hava Kuvvetleri Uzay Tıbbı Bölümü’nü kuran Harry George Armstrong’dan alıyor. Armstrong, bu olguyu saptayan ilk kişiydi.

'Felıx klostrofobik' iddiası

Öte yandan CNN Avusturyalı maceraperest Felix Baumgartner’in "klostrofobi" yani kapalı yer korkusu olduğu ve bu nedenle özel kıyafetini giyebilmek için terapi aldığını iddia etti.

İşler yolunda gitmeseydi ne olacaktı?

Atlayış için beş yıldır çalışan Felix’in kaderi 20 dakika içinde belli olacak. Eğer işler kötü giderse yere saatte 1126 km hızla düşecek olan Felix’in kanı havayla aşırı sürtünmeden öyle ısınacak ki beyni infilak edecek hatta gözbebekleri yuvalarından fırlayacaktı.

Bu tür bir kabus senaryosunun gerçekleşmemesi ve paraşütçünün yere tek parça inmesi için beş yıldır mühendisler, doktorlar ve pilotlardan oluşan bir ekip tüm ayrıntıları gözden geçirdi.