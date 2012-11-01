'Korkusuz Felix': Mars'ta hayat aramak tam bir vakit kaybı

Uzay sınırından Dünya’ya yaptığı atlayışla tarihe geçen "Korkusuz Felix" lakaplı Felix Baumgartner, büyük başarısının ardından verdiği ilk röportajda şaşırtıcı açıklamalarda bulundu. Birçoklarının uzay keşfine tam destek vereceğini umduğu Baumgartner, Mars keşfi için yapılan harcamaların gereksiz olduğunu söyledi.



Korkusuz Felix, 14 Ekim’de 39.045 metreden gerçekleştirdiği ses duvarını deldiği atlayışın ardından ilk röportajını İngiliz Telegraph gazetesine verdi. Baumgartner, Mars’ın keşfi için yapılan çalışmaların zaman kaybı olduğunu belirtirken, milyar dolarlar harcanan keşif araçlarının Dünya’yı keşfetmek için kullanılması gerektiğini savundu. Baumgartner ayrıca, rekorlar kıran atlayışının ardından hayatının nasıl değiştiğini de anlattı.

Elde ettiği dünya çapındaki ünün ardından uzay keşfinin en önde gelen savunucularından biri olması beklenen Baumgartner, beklenenin aksine, ‘Mars’ta hayat olup olmadığına dair araştırmalar yapılmasının gereksiz olduğunu’ ifade etti.

Baumgartner, Telegraph’a yaptığı açıklamada, ABD hükümetinin Mars keşfine harcadığı parayı Dünya’daki çevre projelerine aktarması gerektiğini söyledi. Baumgartner, “Birçok insan Mars’a ayak basmaktan bahsediyor... Bu sayede Dünya’mız hakkında birçok şey öğrenebileceğimizi söylüyorlar. Bana kalırsa Mars’a gitmek hiçbir anlam ifade etmiyor. Çünkü bir Dünya hakkında çok şey biliyoruz ancak oldukça hassas olan gezegenimize çok kötü davranıyoruz” dedi.

Sözlerine devam eden Korkusuz Felix, “Bu yüzden belki de Mars projelerine ayrılan parayı Dünya projelerine aktarmalıyız. Oraya insan göndermenin bir anlamı yok çünkü çok uzakta. Mars’tan elde ettiğimiz çok az bilgi şu an bir işimize yaramıyor” ifadesini kullandı.



'Vergi parasında yiyor'



NASA, 2.5 milyar dolarlık nükleer enerjili Curiosity keşif aracını 6 Ağustos tarihinde Kızıl Gezegen’e başarıyla indirdi. Curiosity, o günden bu yana antik nehir yatağı gibi Mars’ta bir zamanlar sıvı halde su bulunduğuna dair önemli keşiflerde bulundu, kimyasal deneyler gerçekleştirdi.

Ancak bu tür başarılar Baumgartner’i etkilememiş görünüyor. 43 yaşındaki Avusturyalı sporcu, “Bu vergi parası... Bana kalırsa insanlar paralarının Mars için harcanıp harcanmamasına karar vermeli. Bana kalırsa Dünya’daki ortalama gelirli bir insan bu tür bir projeye bu denli para harcamazdı. Tersine, Dünya’yı korumak için para harcardı” dedi.



'Delice bir fikir'



Tarihi atlayışı YouTube’da 7.1 milyon, dünya genelinde ise 100 milyonu aşkın kişi tarafından izlenen Baumgartner, uzay turizminde öncü isimlerden biri olmak isteyen Virgin Galactic şirketinin sahibi Sir Richard Branson hakkında da ilginç görüşler sundu.

Branson, Korkusuz Felix’in Redbull Stratos ekibiyle gerçekleştirdiği tarihi atlayışın ardından, en yüksekten yeryüzüne atlama rekorunu kendi ekibiyle kırabileceklerini ima etmişti. Branson, bir süre önce blog sayfasından yaptığı açıklamada, “2005 yılında birisi bana gelerek 120 km’den Dünya’ya atlamak istediğini söyledi. Dediğinin teorik olarak mümkün olduğunu ancak zamanlamanın yanlış olduğunu söyledim” ifadesini kullandı.

SpaceShipTwo uçağıyla ilk uzay turizmi uçuşlarını gerçekleştirmek isteyen Branson, “Teknoloji ve uzay keşfi her geçen gün biraz daha gelişiyor. Belki de bir sonraki rekor atlayış Virgin Galactic SpaceShipTwo’dan yapılır... Zaten ben de bir süredir bu kadar zorlu denemeler yapmadım” dedi.

Baumgartner, İngiliz milyarderin açıklamalarını görmezden geldi. Korkusuz Felix, “Bana bir nevi şaka gibi geliyor. Bizim yarattığımız olumlu havayı kullanmak istiyor. Kamuoyunun ilgisini çekmeye çalışması ise düşük bir davranış” dedi.

Baumgartner, 120 km’den atlayış denemesinin ‘tamamen delice’ olduğunu da sözlerine ekledi. Korkusuz Felix, “39 km’ye çıkmanın ve oradan aşağıya inmenin ne kadar zor olduğunu televizyonlarda gördünüz” dedi.



'Adapte olmaya çalışıyorum'



14 Ekim’de yaptığı tarihi atlayışla en yüksek mesafeden yeryüzüne atlayan, balonla en yüksek mesafeye çıkan ve ilk kez ses duvarını delen insan olmak üzere üç rekor kıran Baumgartner, yeni ününe alışmaya çalıştığını söyledi.

Baumgartner, “Evet, artık herkes kim olduğumu bildiği için hayatım değişti... New York’a indiğim zaman birçok insan dışarıda bekliyordu. Gittiğim restoranın dışında iki saat boyunca bekleyenler vardı. Otelin restoranını akşam dörtte terk ettiğimde, hâlâ dışarıda bekliyorlardı” dedi.

Korkusuz Felix, ilk kez korktuğunu belirterek, “Düşündüğünüzde biraz korkutucu, biraz etkileyici. Artık özel hayatım diye bir şey kalmadı. İnsanlar sabahın dördünde dışarıda bekliyor. Bu inanılmaz” dedi.