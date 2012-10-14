Sosyal medyada Felix geyikleri

Avusturyalı maceraperest Felix Baumgartner'in uzaydan atlayışı sosyal medyada da geniş yer buldu. Twitter üzerinden atlayışı değerlendiren kullanıcılardan bazıları riskli atlayışı merakla takip ederken bazıları da da durumu birbirinden ilginç twitler atarak daha neşeli bir hale getirdiler.

İşte Felix Baumgartner'in atlayışıyla ilgili internette yer alan yorumlar:

‏@ysnbzdmr

#Felix seviyorum merkeeeez!

Esat Olgun BUHARALIOĞLU @Brezilya

cCc ___ @FelixBaumgart Reyiz ___ cCc

Ceren Erguler @mysteriand

Onu bunu bılmem ama ben burda mutfaga gıtmeye usenıyorum felıx taa ordan tweet atıyor.

Coco jambo @Caramawoosh

Felıx de evde istenmeyen hayvan gibi her seferinde daha uzağa bırakıyorlar yine geri geliyor

uygar. @uygarmitat

ÜŞÜYORUZ FELIX REİS :(

melek @melekkarakus

Ya bu Felıx atladı mı noldu ne zaman atlayacak o atlayana kadar bız 3 kez referandum yaparız.

Mert @insanbelgeselii

Felıx: " 15000 metrede ezan sesı duymaya basladım "

@ysnbzdmr #Felix dünyayı teğet geçti

Emre @bombastiketkisi

9788 metre'de ne gördüm? BOYOZ ŞEKLİNDE BİNALAR. SANIRIM İZMİR'İ GÖSTERİYOR. FELIX BAUMGARTNER

Sergei Dé Faq @totalredneckzz

STRATOSFERE CIKTIGIMDA ORADA ALLAH ALLAH SESLERİNİ DUYDUM VE YERYÜZÜNE İNDİĞİMDE ARTIK MUSLUMANDIM -FELIX BAUMGARTNER

Tayfun @__tayfun

ADAMIN IHTIYACINI KARSILAMASI ICIN BEZ TAKMASINI ISTEMISLER AMA FELIX "KAHRAMANLAR BEBEK BEZI TAKMAZ" DEMIS.

@firobro

Inşallah suriye'ye düşmem.

@bedia_guzelce

Felix benim evin balkonuna duser diye kuru pasta, kurabiye, cay filan hazirladim..

@_erbo_

Denize girer gibi, bırak oğlum kendini bir anda... Yavaş yavaş olmaz, işkence gibi gelir. Atla alışacaksın zaten bak

@MerveYakut

Bence Felix bizim apartmanın önündeki boş arsaya düşecek:)) Öyle de şanslıyımdır:p Merve demişti dersiniz hahhaaa:)))

@twetimgeldi

annelerimize de laf çıktı haa: "bak elin adamı Felix uzaya çıkıp atlıyo, seni bakkala gönderemiyoruz biz. utan utan!"