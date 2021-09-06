Fatih Altaylı: Milli Eğitim'e demediğini bırakmayanlar, YÖK’le ilgili tek kelime yazmıyor; herhalde üniversite öğrencileri dadı, bakıcı gerektirmediği için

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, "Milli Eğitime demediğini bırakmayanlar YÖK’le ilgili tek kelime etmiyor, yazmıyor. Herhalde üniversite öğrencileri dadı, bakıcı gerektirmediği ve evde olmaları ana babaları ilgilendiren bir durum olmadığı için kimsenin umurunda olmadığı için olsa gerek" dedi. Altaylı'nın sözleri, Koronavirüs salgınının başından beri okulların kapalı olmasını en çok eleştiren gazetecilerden olan köşe komşusu Nagehan Alçı'nın yazılarını hatırlattı.

Fatih Altaylı, bugünkü yazısında Milli Eğitim Bakanı Mahmur Özer'in okulların açılması konusunda çok net olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bakan Mahmut Özer bu dirayeti Bakan Yardımcılığı sırasında, eski Bakan’ı etkilemek için de gösterseymiş diyesi geliyor insanın.

Milli Eğitim Bakanı’nın bu kadar net ve okulların açılmasından yana tavrına karşılık hala 'Okullar açılmalı' diye yaygara yapanlar niye bağırıyor anlamış değilim. Okullar açıldı işte.

Buna karşın eğitimin bir diğer önemli ve yetkili kurumu YÖK’te ise Bakanlığın kararlı tutumunun esamisi yok. Milli Eğitim Bakanı ne kadar net ise YÖK Başkanı bir o kadar flu.

YÖK Başkanı’nın geçen hafta Milli Eğitim Bakanı ile eşzamanlı yaptığı açıklamayı gördünüz herhalde.

Ne dediğini, ne yapmak istediğini, planının, programının ne olduğunu anlayan varsa lütfen beri gelsin ve bana da anlatsın.

Her işe karışan, üniversitelerdeki her meseleye maydanoz olan YÖK, böylesine önemli bir konuda sorumluluk almaktan, fikir beyan etmekten, kural koymaktan ve eğitimi sürdürme konusunda kararlı bir tavır sergilemekten son derece uzak.

YÖK Başkanı sadece mugalata yapıyor.

Elbette her üniversitenin, her ilin kendine göre sorunları, kendine özgü alması gereken önlemleri olabilir. Ama bir genel çerçeve belirlemek de bu kadar zor olmasa gerek. Bakanlık ne yapacağını gayet iyi biliyor, YÖK ise ne yapacağını bilmiyor.

Pandeminin ikinci yılında bile hâlâ şaşkın, hala kararsız.

Ama Milli Eğitim'e demediğini bırakmayanlar YÖK’le ilgili tek kelime etmiyor, yazmıyor. Herhalde üniversite öğrencileri dadı, bakıcı gerektirmediği ve evde olmaları ana babaları ilgilendiren bir durum olmadığı için kimsenin umurunda olmadığı için olsa gerek.

Oysa YÖK’ün üniversitelerde yüz yüze eğitim konusunda daha kararlı ve daha zorlayıcı bir tavır benimsemesi gerek. Yoksa bu dönem eğitim görenleri ilerde hiçbir sektör üniversite mezunu saymayacak. Ana babaların haberini olsun."