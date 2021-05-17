Nagehan Alçı: Hani neredesiniz öğretmenler? Okullar açılsın diye ses çıkardığınızı duyamadık bugüne kadar

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, bugün başlayan kademeli normalleşme döneminde okulların açılamayacak olmasına tepki göstererek, "Yeniden AVM’lere kavuştuk, sokaklar yine hınca hınç dolacak. Ama çocuklarımız evde olacak. Okullar tabii ki kapalı. Her yer açılsa da okullar sımsıkı kapalı tutulmalı bu ülkede. Ne de olsa en kolay lokma çocuklar. E alıştılar da evde boş boş oturmaya. Otursunlar… Zihinsel ve bedensel olarak çürüme pahasına otursunlar evlerinde" dedi.

Alçı, "Ben artık yazacak bir şey bulamıyorum sevgili okurlar… Açık söyleyeyim, pek umudum kalmadı. Bırakın bu seneyi, eylülden bile endişeliyim…. Pandemi dönemi çok acı bir şekilde gösterdi ki eğitim asla öncelik değil bu ülkede" düşüncesini dile getirdi.

Alçı, "İşin acı tarafı okulları açmak konusunda kamuoyu bile olmaması… Hiç boşuna 'Öğretmenler uzaktan eğitim istemiyor, okullarına kavuşmak istiyorlar' demesinler… İsteyen insan ses çıkarır. Hani neredesiniz öğretmenler? Okullar açılsın diye ses çıkardığınızı duyamadık bugüne kadar. Onun yerine açılan sınıfları okutanlar 'Bu haksızlık' diye feryat ediyorlar… Aşı için feryat ettiğinizi de görmedik. Aşı olmadan okul açılmasın diyorsunuz ama aşıya ulaşmak için etkili bir kampanya neden yapmıyorsunuz? Ben devamlı yazıyorum öğretmenlerin aşıları nerede diye ama hani sizden destek?" diye sordu.

Alçı, "Okula gitmek yasak ama anne-baba ile AVM gezmek serbest… İyi gezmeler!" diyerek tepkisini dile getirdi.

Yazının tamamı için tıklayın.

TIKLAYIN - Nagehan Alçı: Bana deli deyin, takıntılı deyin, ne derseniz deyin ama çocuklarımızı 14 aydır evlere hapsetmişken neyin bayramını kutlayacağız?