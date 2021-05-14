Nagehan Alçı: Bana deli deyin, takıntılı deyin, ne derseniz deyin ama çocuklarımızı 14 aydır evlere hapsetmişken neyin bayramını kutlayacağız?

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, Koronavirüs salgını nedeniyle eğitimin uzaktan online olarak sürdürülme süresinin çok uzadığını belirttiği bugünkü yazısında, “Bana deli deyin, takıntılı deyin, ne derseniz deyin. Ama çocuklarımızı 14 aydır evlere hapsetmişken neyin bayramını kutlayacağız? Benim vicdanımı çok rahatsız ediyor bu hal. Böyle bir haksızlığı, böyle bir yanlışlığı kabul edemiyorum” diye yazdı.

“Çocuklar mahvoldu. Bu gidişe bir dur demek zorundayız” diyen Alçı, “Günlük vaka sayıları 20 bin bandındayken okullar açılmıştı, şimdi bunun çok daha altında...” diye yazdı.

“Ha bu arada, unutmayalım, okullar kapalı ama apartmandan bozma dershaneler açık zaten” diyen Alçı yazısının devamında öğretmenlere şöyle seslendi:

“Buradan tüm öğretmenlere sesleniyorum: Uzaktan eğitimin sizin için de çok zor olduğunu söylüyor, okullara geri dönmek istediğini belirtiyorsunuz… O halde lütfen artık organize olun.”

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