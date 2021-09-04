Nagehan Alçı: Her türlü manipülasyon ve karalamanın hedefi oldum ama yılmadım, çünkü gerçek apaçık, okulları kapalı tutmak yanlıştır!

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, pandeminin başından bu yana okulların kapatılmasından duyduğu rahatsızlığı hatırlattığı bugünkü yazısında, “Kendilerini ‘iktidar karşıtı’ diye konumlayıp bu konuda hükümetin kuyruğuna takılanlar dahil birçok çevre bana bu süreçte çok saldırdı. Her türlü manipülasyon ve karalamanın hedefi oldum ama yılmadım. Çünkü gerçek apaçık ve tekti: Okulları kapalı tutmak yanlıştır!” dedi.

Yazısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in bu yılki eğitim yüz yüze olması doğrultusundaki açıklamalarını hatırlatan Alçı, ismini anmadan HaberTürk’te katıldığı bir canlı yayında ters düştüğü eğitim uzmanı Cihat Şener’e yönelik şunları kaydetti:

“Bugün bu haklı noktaya bin bir mücadele ile gelmişken son 1.5 senedir hükümetin yanlış politikasına destek verip bugün muhalefetçilik oynamak adına ‘Yok hükümetin aklı geçen sene neredeydi’ gibi çıkışlar yapmak son derece tuhaf. Bu ülkenin çok ciddi seviyede bir ‘sahte muhalefet’ problemi var. Bizim şu an okullarla ilgili neyi konuşmamız lazım, biliyor musunuz? Sormamız gereken şu:

Bakın bugün 1.5 yıl sonra nihayet bu yanlıştan dönüldü diyoruz ama acaba çocuklarımızın kayıpları telafi edilebilecek mi?”