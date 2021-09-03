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Eğitim Uzmanı Cihat Şener ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerilim; "Beni yayından alınız"

Alçı, okulların açılmasıyla ilgili olarak iktidara "Geçen sene neredeydiniz" eleştirisini yönelten Şener'in "moral bozduğunu" savundu

03 Eylül 2021 07:06

HaberTürk yayınına konuk olan Eğitim Uzmanı Cihat Şener, okulların yüz yüze eğitime açılmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunurken, HaberTürk yazarı Nagehan Alçı’nın araya girmesine, “Beni yayından alınız, bana ders verilmesine izin vermiyorum” diye tepki gösterdi.

Habertürk'te Muharrem Sarıkaya’nın konuğu olan Eğitim Uzmanı Cihat Şener, okulların yüz yüze eğitime açılmasıyla ilgili yeterli önlemler alınıp alınmadığını sorgularken, “Geçen sene neredeydiniz? Niye geçen sene önlemeler almadınız da bir Milli Eğitim Bakanı değiştirdik?” dedi.

Şener konuşurken araya giren Nagehan Alçı, okulların açılmasıyla ilgili “1,5 yıl sonra 18 milyon çocuğun okullara kavuştuğu gün bu kadar moral bozulmasını, bu kadar tecrübeli Cihat Bey'i üzülerek dinliyorum" diye konuştu.

Şener ise Alçın’nın araya girmesiyle, "Müsade ederseniz sözümü kesmemeniz mümkün mü acaba, Kanal sizin nasıl olsa, dikkatimi dağıtmayın. Muharrem bey beni yayından alınız" diye tepki gösterdi.

Alçı, "Nihayet bu konuda pozitif bir gündem yarattık, o yüzden isyan ediyorum, lütfen motivasyonu bozmayalım" ifadesini kullandı.

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