Nagehan Alçı'dan kabine üyelerine: Ziya Selçuk ilkokulları tam zamanlı açmayı teklif edecek, yalvarıyorum kabul edin

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, 1 Haziran sonrası için belirlenecek uygulamaların ele alınacağı kabine toplantısına işaret ederek, "Size kesin bir bilgi vereyim: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk toplantıda ilkokulları tam zamanlı açmayı teklif edecek. Bu, önümüzdeki son şans... Kabinenin tüm üyeleri, özellikle Sayın Fahrettin Koca’ya yalvarıyorum: Sayın Selçuk’un bu önerisini kabul edin. Artık çocukları evde tutma ısrarınızdan vazgeçin. Okulların kapalı kalması yarardan çok zarar veriyor. Bu ülkenin geleceğini kaybediyoruz!" dedi.

Koronavirüs pandemisi sürecinde okulların kapalı olmasını sık sık eleştiren Alçı, "15 ay boyunca ekonomi durmasın diye birçok bakanlık kendi alanında bastırdı. Oteller neredeyse hiç kapanmazken okullar neredeyse hep kapalı kaldı. Milli Eğitim Bakanlığının teklifleri diğer alanların güçlü lobileri nedeniyle geri çevrildi. Çocuklar devamlı bekledi, bekledi… 15 aydır bu ülkenin gelecek kuşakları ev hapsinde. Ve maalesef pandeminin başından beri okulların kapalı olması hariç her yerin kapanması gündemde kendine hatırı sayılır bir yer bulurken -eğitime herkes çok önem verdiği için olsa gerek- benim gibi birkaç deli dışında bu meseleyi dert eden dahi olmadı. Dün bakıyorum ana haberlere. Açılması gereken yerleri verirken okullar sayılmıyor bile… Medyanın aklına gelmeyecek kadar arka sıralarda eğitim bu ülkede" düşüncesini dile getirdi.

Alçı, "Vah halimize… Bu bir siyasi görüş meselesi de değil… İktidar da muhalefet de mutabakat halinde. Kimsenin dünyanın en uzun süreli okul kapatan ülkeler arasında olmamıza itirazı yok! Bir buçuk seneyi devirdik. Diyebilirsiniz ki Nagehan, yazdın yazdın da ne oldu? Artık sene bitti, okullar bundan sonra açılsa ne olur, açılmasa ne olur? Öyle değil sevgili okurlar… Bir aylığına da olsa yüz yüze eğitime dönmek hayati önemde. Öğrencilerin kaybettiklerini telafi etmek mümkün görünmüyor ama çocuklara ‘okul’ kavramını yeniden hatırlatıp, okul ve tatil arasındaki farkı göstermezsek bu ‘kaybolmuşluk’ hali en azından eylüle kadar sürüp gidecek. Zararı toparlamak tamamen imkansız hale gelecek" ifadelerini kullandı.

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