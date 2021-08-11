Nagehan Alçı: Otelleri, eğlence yerlerini, düğünleri açık tutmak için okulları feda edenlerin ve bürokratik oligarşinin zaferidir Ziya Selçuk’un istifası

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, Milli Eğitim Bakanlığı görevinden istifa eden Ziya Selçuk'un "zor bir döneme denk geldiğini ve çok mücadele ettiğini savunarak, "Eğitimin öncelik sırasında ilk 5’e bile giremediği Türkiye’de kabinede, siyasette okulları açık tutmak için çabaladı. Ancak başaramadı. Ve en sonunda pes etti. Kabinede 'Okullar kapalı kalsın' diye diye Ziya Selçuk’u pes ettirenler utansın… Otelleri, eğlence yerlerini, düğünleri, nişanları, kına gecelerini açık tutmak için okulları feda edenlerin ve bürokratik oligarşinin zaferidir Selçuk’un istifası…" düşüncesini dile getirdi.

"Şimdilik vakit var diye olumlu, güzel açıklamalar yapılıyor ancak benim okullar konusunda bu ülkeye hiç güvenim kalmadı" diyen Alçı, şöyle devam etti:

"Aylardır tam açılma yaşadık, yaşıyoruz fakat acaba bu serbestliği okullar konusunda gösterebilecek miyiz? Amma paranoyak oldun Nagehan, yeni Bakan da açıklama yaptı, takvimi söyledi, yüz yüze eğitime dönmeyi istediği belirtti, daha ne istiyorsun, diyebilirsiniz ancak ben rahat değilim sevgili okurlar…

Siz bakmayın son günlerdeki ‘okullar açılacak’ havasına… Henüz net bir plan ortaya konmuş değil. Benden duymuş olmayın, Bilim Kurulunda “12 yaş üzeri aşılanmadan açmayalım”dan tutun, “vakaları 5000’e düşürmeden açmayalım”a kadar çeşitli tezler yine dolaşıyor.

Sevgili okurlar, ağustos ayının ortasına yaklaştık. Kaldı Eylül ayına 19 gün. Delta varyantı nedeniyle dünyanın her yerinde vaka sayıları artıyor ancak artan vaka sayıları hiçbir ülkede olmayan bir tartışmayı bizim ülkemizde başlattı: Sayı yükselmeye devam ederse okullar açılacak mı, açılmayacak mı tartışması…

Batı medyasının büyük bir bölümünü oldukça dikkatli takip eden bir kardeşiniz olarak kesinlikle size şunu söyleyebilirim: Batı dünyası bu denklemin yanlış olduğunu çoktan tespit etti. Böyle bir tartışma dünyada yok! Okulların hele ilk ve orta dereceli okulların pandemiye bağlı olarak açılıp açılmayacağına yönelik bir şüphe yok Avrupa’da."

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