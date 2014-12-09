Facebook'un gözünden 2014

İnsanların her gün önemli buldukları hikayeleri ve konuları en yoğun olarak paylaştığı sosyal medya platformlarından Facebook, sonlarına geldiğimiz 2014 yılında insanları harekete geçiren anları, mekanları ve kişileri hatırlatan bir çalışma hazırladı.

Onedio'daki habere göre, Facebook, elde ettiği verileri tüm dünyaya ulaştırmak amacıyla 2014 yılına yönelik yaptığı "genel bakışı" yearinreview.fb.com sitesinde, ilham veren bir video ile paylaştı.

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Videoda, 2014 yılı boyunca Facebook’ta en çok paylaşılan olaylar şu şekilde sıralandı:

- Dünya Kupası

- Ebola virüsünün yayılması

- Brezilya’daki seçimler

- Robin Williams’ın ölümü

- Buzlu Kova Kampanyası

- Gazze’deki Çatışmalar

- Malezya Havayollarının kayıp uçağı

- Super Bowl turnuvası

- Michael Brown/Ferguson olayları

- Sochi Kış Olimpiyatları

2014’ün sonlarına geldiğimiz şu günlerde yıl boyunca Türkiye’de en çok ziyaret edilen mekanlar listesi ise aşağıdaki gibi:

1. Sultanahmet Meydanı

2. Vialand

3. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu

4. Emirgân Korusu

5. Üsküdar Sahili Kız Kulesi

6. Şanlıurfa / Balıklı Göl

7. Darıca Hayvanat Bahçesi

8. Forum İstanbul Alışveriş ve Yaşam Merkezi

9. Eyüp Sultan Camii

10. Ankara Gençlik Parkı

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