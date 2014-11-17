T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Facebook iş dünyasına girmeye hazırlanıyor

Facebook, kullanıcıların iş arkadaşları ve meslektaşlarıyla bilgi ve belge paylaşabilecekleri, iletişime geçebilecekleri bir ağ geliştirmeyi hedefliyor

17 Kasım 2014 19:49

Dünya çapında milyonların sosyal hayatının parçası olan Facebook yeni bir profesyonel internet ağı Facebook at Work ile iş dünyasını hedef almaya hazırlanıyor. Guardian gazetesinin haberine göre ilk bakışta Facebook'un alışılan formatını koruyacağı tahmin edilen yeni siteyle, kullanıcıların kişisel ve profesyonel bilgi ve ilişkilerini birbirinden ayırabilmesi hedefleniyor.

 

Şirketler nasıl yaklaşacak?

 

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Guardian muhabiri Facebook'un öncelikle, şirketlerin İletişim Teknolojisi sorumlularını, bu alana konulan bilgilerin rakiplerinin ellerine düşmeyeceği konusunda ikna etmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Facebook, kullanıcıların iş arkadaşları ve meslektaşlarıyla sohbet edebilecekleri, bilgi ve belge paylaşabilecekleri, iletişime geçebilecekleri Facebook at Work sitesi ile Google ve LinkedIn gibi ağlar ve mesleki iletişim sitelerini kullananları hedefliyor.

Binlerce şirket Google ve Microsoft tarafından sunulan e-posta, sohbet ve mesajlaşma imkanı sunan diğer iletişim sitelerini kullanıyor, LinkedIn ise daha çok iş dolayısıyla geniş bir çevreyle iletişime geçmeyi olanaklı hale getiriyor.

Çoğu şirket şu anda çalışanlarının işyeri bilgisayarlarından Facebook sayfalarına girişini engelliyor ama tabi akıllı telefonların yaygınlaşması insanların iş saatlerinde sosyal internet ağlarında vakit harcamalarını engellemeyi çok güçleştiren bir şey.

 

Yeni kullanıcıları bulmak

 

Guardian Facebook at Work sitesinin geliştirilmesi çalışmalarının bir kısmının Londra'da yürütüldüğü bilgisine de ulaşmış.

2004 yılında ABD'de Harvard Üniversitesi öğrencisi Mark Zuckerberg tarafından geliştirilen Facebook, geçtiğimiz Eylül ayında 1 milyar 350 milyon aktif kullanıcıya ulaştı. Bir yıl önce bu sayı 1 milyar 190 milyon idi.

 

Şirketin büyümesi için başka yollar araması gerekmektedir

 

Bazı yorumcular gelişmekte olan ülkelerde Facebook hesabı olabilecek hemen herkesin artık hesabı olduğunu, onun için şirketin büyümek için başka yollar araması gerektiğini söylüyorlar.

Facebook'un, "Dünyanın internet erişimi olmayan üçte ikisine internet götürmek" amacıyla oluşturduğu Internet.org girişimi çerçevesinde, Afrika'da çok geniş bölgelere bedava geniş bant internet bağlantısı sağlamak üzere uydu şirketi Avanti ile yaptığı görüşmelerde sonuca yaklaştığı da söyleniyor.

 

ETİKETLER

facebookiletişim ağımeslekiş dünyasıGoogleLinkedInFacebook at Workkullanıcıkişisel bilgi

İlgili Haberler

Türkiye, Facebook’tan en çok sansür talep eden 2. ülke

Facebook’un açıkladığı verilere göre; Hindistan, Türkiye ve Pakistan Facebook’tan en çok içerik kaldırılmasını isteyen ülkeler

Facebook Messenger'da 500 milyon kullanıcı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Facebook Messenger uygulaması, geçen Nisan ayında ulaştığı 200 milyonluk kullanıcı sayısını ikiye katladı

Facebook’tan sürpriz hamle

Facebook’un profesyonel yaşam için ayrı bir site kuracağı iddia ediliyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24