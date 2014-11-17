Facebook iş dünyasına girmeye hazırlanıyor

Dünya çapında milyonların sosyal hayatının parçası olan Facebook yeni bir profesyonel internet ağı Facebook at Work ile iş dünyasını hedef almaya hazırlanıyor. Guardian gazetesinin haberine göre ilk bakışta Facebook'un alışılan formatını koruyacağı tahmin edilen yeni siteyle, kullanıcıların kişisel ve profesyonel bilgi ve ilişkilerini birbirinden ayırabilmesi hedefleniyor.

Şirketler nasıl yaklaşacak?

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Guardian muhabiri Facebook'un öncelikle, şirketlerin İletişim Teknolojisi sorumlularını, bu alana konulan bilgilerin rakiplerinin ellerine düşmeyeceği konusunda ikna etmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Facebook, kullanıcıların iş arkadaşları ve meslektaşlarıyla sohbet edebilecekleri, bilgi ve belge paylaşabilecekleri, iletişime geçebilecekleri Facebook at Work sitesi ile Google ve LinkedIn gibi ağlar ve mesleki iletişim sitelerini kullananları hedefliyor.

Binlerce şirket Google ve Microsoft tarafından sunulan e-posta, sohbet ve mesajlaşma imkanı sunan diğer iletişim sitelerini kullanıyor, LinkedIn ise daha çok iş dolayısıyla geniş bir çevreyle iletişime geçmeyi olanaklı hale getiriyor.

Çoğu şirket şu anda çalışanlarının işyeri bilgisayarlarından Facebook sayfalarına girişini engelliyor ama tabi akıllı telefonların yaygınlaşması insanların iş saatlerinde sosyal internet ağlarında vakit harcamalarını engellemeyi çok güçleştiren bir şey.

Yeni kullanıcıları bulmak

Guardian Facebook at Work sitesinin geliştirilmesi çalışmalarının bir kısmının Londra'da yürütüldüğü bilgisine de ulaşmış.

2004 yılında ABD'de Harvard Üniversitesi öğrencisi Mark Zuckerberg tarafından geliştirilen Facebook, geçtiğimiz Eylül ayında 1 milyar 350 milyon aktif kullanıcıya ulaştı. Bir yıl önce bu sayı 1 milyar 190 milyon idi.

Şirketin büyümesi için başka yollar araması gerekmektedir

Bazı yorumcular gelişmekte olan ülkelerde Facebook hesabı olabilecek hemen herkesin artık hesabı olduğunu, onun için şirketin büyümek için başka yollar araması gerektiğini söylüyorlar.

Facebook'un, "Dünyanın internet erişimi olmayan üçte ikisine internet götürmek" amacıyla oluşturduğu Internet.org girişimi çerçevesinde, Afrika'da çok geniş bölgelere bedava geniş bant internet bağlantısı sağlamak üzere uydu şirketi Avanti ile yaptığı görüşmelerde sonuca yaklaştığı da söyleniyor.