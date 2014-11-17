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Bilim / Teknoloji

Facebook’tan sürpriz hamle

Facebook’un profesyonel yaşam için ayrı bir site kuracağı iddia ediliyor

17 Kasım 2014 12:56

Facebook’un profesyonel yaşam için ayrı bir site kuracağı iddia ediliyor. Konuyla ilgili iddiaların ardından Facebook sessizliğini koruyor.

1,3 milyar aktif üyesi bulunan Facebook’un yeni bir internet sitesi kurmak için bir süredir çalışmalar yürüttüğü iddia ediliyor.

Facebook kullanıcılarının meslektaşları ile ileştişim kurmalarına ve bu yönde paylaşımlar yapmalarına imkan verecek, Linkedin benzeri sitesinin adının ‘Facebook at Work’ olacağı öne sürülüyor.

İddialara göre, Facebook’un orjinal sitesi ile oldukça benzer bir yapıya sahip olacak yeni sitede kullanıcılar, kişisel hesapları ve iş hesaplarını ayrı tutabilecek.

ABD merkezli teknoloji devi Facebook, konuyla ilgili çıkan iddialar hakkında şu an için yorum yapmaktan kaçınıyor.

 

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