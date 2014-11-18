Facebook'ta artık daha az reklam olacak

Kullanıcıların isyanına daha fazla kayıtsız kalamayan Facebook, reklam gönderilerini yılbaşından itibaren kısıyor. Yani artık çok daha az reklamla karşılaşacaksınız!

hürriyet.com.tr'nin haberine göre, facebook geçtiğimiz günlerde yaptığı bir duyuruyla haber kaynağındaki "tanıtıcı gönderilerin" sayısını Ocak 2015'ten itibaren azaltacağını söyledi. Peki orijinal adıyla "promotional posts" tam olarak ne anlama geliyor? Facebook'un açıklaması şöyle:

- Kullanıcıları sadece bir ürünü satın almaya veya uygulamayı yüklemeye yönelten gönderiler.

- İçerik olmaksızın kullanıcıları promosyona veya çekilişe katılmaya yönelten gönderiler.

- Reklamlarla tamamen aynı içeriği kullanan gönderiler.

Firmanın bu değişiklik planlarının, kullanıcılardan gelen istekler doğrultusunda yapıldığı düşünülüyor. Bununla birlikte Facebook'un kullanıcıların "spam benzeri" olarak adlandırdığı reklamları kaldırıp, daha iyi reklamları daha pahalıya sunacak olması, firmanın sadece bizi değil, kendi krını da düşündüğünü gösteriyor.