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Bilim / Teknoloji

Facebook kabak tadı vermeye başladı; kullanıcılar 'sıkıldık artık' diyor

Sosyal medyanın en güçlü isimlerinden Facebook'a olan ilgi giderek azalıyor

27 Kasım 2014 12:28

Yapılan detaylı bir araştırma sosyal medya devi Facebook'un yavaş yavaş kan kaybetmeye devam ettiğini gösteriyor. GWI Social'ın paylaştığı verilere göre Amerikan ve İngiliz gençliğinin çok büyük bir kısmı Facebook'u kullanmaktan sıkılmış durumda.

 

Gençlerin Facebook eleştirileri

 

Paylaşılan rapora göre araştırmaya dahil olan ABD ve İngiltere'nin genç Facebook üyelerinin yüzde 45'i sosyal mecraya olan ilgisini hızla kaybediyor. Kullanıcıların yüzde 37'si Facebook'tan sıkıldığını dile getirirken, yüzde 18'lik bir kesim ise markanın artık eskisi kadar havalı olmadığını düşünüyor.

Veriler üyelerin güvenlik konusundaki endişelerine de dikkat çekiyor. On kişiden üçü, Facebook'un kişisel gizliliğe yeterince önem vermediğini düşünüyor, bilgilerinin ise başka isimler ile paylaşılmakta olabileceğinden korkuyor.

Kısacası bundan 10 yıl önce bir parçası olabilmek için can atılan Facebook, artık tam tersi bir etki yaratıyor ve yavaş yavaş gözden düşüyor.

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