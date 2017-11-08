Facebook'tan yeni güvenlik önlemi: Çıplak fotoğraflarınızı önce siz yükleyin!

Facebook gibi kamuya açık bir alanda paylaşılmasından rahatsız olacağınız bir fotoğrafınız varsa, o fotoğrafın bir gün bir yerden çıkabileceği konusunda gerilmeniz oldukça normaldir. İlişkiniz tatsız bir şekilde bitebilir ve çıplak fotoğraflarınızı internette görene kadar aslında kötü bir insanla birlikte olduğunuzu anlamayabilirsiniz. Veya telefonunuz, bilgisayarınız, özel mesajla gizli resimlerinizi paylaştığınız sosyal medya hesaplarınız hacklenebilir.

İşte bu durumlarda fotoğraflarınız paylaşılmadan önce önlem alma konusunda ilk adımı Facebook attı. Facebook, Facebook Messenger ve Instagram'da paylaşılma tehlikesi olan fotoğrafınızı önceden Facebook ile paylaşmanız durumunda, aynı fotoğrafın başkaları tarafından yüklenmesinin engellenmesini sağlayan bir özellik geliştirdi. Australian Broadcasting Corporation’da yer alan habere göre, şimdilik sadece Avusturalya'da denenen bu özellik, Avusturalya Hükümeti e-Güvenlik Ofisi ile ortaklaşa yürütülen bir çalışma.

18-45 yaş arası her beş Avusturalyalı kadından birinin fotoğraflarının izinsiz olarak internette paylaşıldığını belirten e-Güvenlik Ofisi başkanı Julie Inman Grant, sistemin nasıl işlediğini şöyle anlatıyor:

"Eğer potansiyel bir kurbansanız önce e-Güvenlik Ofisi ile irtibata geçiyorsunuz, sonra onlar Facebook'a bildiriyor. Ardından Facebook messengerdan fotoğrafı kendinize gönderiyorsunuz ve bu fotoğrafı izinsiz paylaşılan uygunsuz fotoğraf olarak işaretliyorsunuz. Facebook da bu fotoğrafı hash'liyor, yani bir çeşit parmak izini alıyor ve aynı fotoğrafı başkası yüklemeye çalışınca o yüklemeyi engelliyor."

Yine Grant'ın anlattığına göre, Messenger'da uçtan uca şifreleme bulunması nedeniyle resim güvenli bir şekilde transfer edilecek, fotoğraf Facebook tarafından depolanmayacak bu nedenle de güvenlik riski bulunmayacak.

Eğer her şey yolunda giderse, ister eski sevgiliniz, ister bir hacker yüklemeye çalışsın, fotoğrafınız Facebook veya Instagram'da asla yer almayacak.

Aslında bu özellik Nisan ayında kullanıma sunulan bir teknolojinin geliştirilmiş hali.* Nisan 2017'den beri kullanımda olan bu özellik sayesinde Facebook veya Instagram'da karşılaştığınız izinsiz paylaşılmış fotoğraflarınızı bildirdiğiniz zaman Facebook bu fotoğrafları kaldırıyor, tekrar yüklenmesini engelliyor, hatta çoğu olayda ilk paylaşan kişinin hesabını devredışı bırakıyor.

Facebook'ta çıplak fotoğraf paylaşımı konusunda en büyük skandal 2017 yılı başlarında "Marines United" adlı bir gizli Facebook grubunun kamuya açık hale gelmesiyle yaşanmıştı. 30 binden fazla muvazzaf ve emekli ABD deniz askeri, kadın denizcilerin fotoğrafları dahil olmak üzere bir çok kadının çıplak fotoğraflarını izinsiz paylaşıyordu.

Özellikle gizli gruplarda yapılan paylaşımların tespit edilmesi ve denetlenmesi zor olduğu için, facebook bu özelliği en kısa sürede diğer ülkelere de taşımayı düşünüyor.

Peki bu işlem gerçekten güvenli mi?

Facebook’un bu resimleri kaydetmeyeceği doğru fakat bu resim bir iletim ve işleme sürecine girecek. Bu süreç geride bir takım izler bırakacak. Hayatının bir kısmında bolca vaktini silinmiş dosyaları kurtarmaya harcamış biri olarak söyleyebilirim ki, bu sistemin yüzde yüz güvenli olmasının tek yolu Facebook'un bu sistemine içeriden veya dışarıdan kimsenin sızamayacağına emin olmaktır.

iCloud'dan ünlülerin çıplak fotoğraflarının çalındığı, Twitter'da bir çalışanın ABD başkanının twitter hesabını kapatabildiği, hatta en bilinen yanı sistemlere sızmak olan Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) bile sistemine sızılarak dosyalarının çalınabildiği bir dünyada Facebook'un hiçbir açık vermeyeceğini düşünmek, fazla iyimser olmayı gerektiriyor.

Maalesef fotoğraflarınızın internete düşmesini engellemenin tek kesin yolu o fotoğrafların hiç çekilmemiş olması. En azından şimdilik.

* https://newsroom.fb.com/news/2017/04/using-technology-to-protect-intimate-images-and-help-build-a-safe-community/