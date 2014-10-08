Jennifer Lawrence'den iCloud tepkisi: Bu skandal değil, seks suçudur

iCloud skandalının en çok konuşulan ismi Jennifer Lawrence sessizliğini ilk kez bozdu ve çıplak fotoğraflarının yayılmasıyla ilgili "Bu bir skandal değil. Bu bir seks suçu" dedi.

Vatan'da yer alan haberde, Vanity Fair dergisinin Kasım ayının kapağı olan 24 yaşındaki oyuncunun konuyla ilgili yaptığı açıklamaya yer verildi. Lawrence, oyuncu Nichoulas Hault ile olan ilişkisini hatırlatarak şunları söyledi:

"Dört yıl boyunca sevildiğim, sağlıklı ve harika bir ilişkim vardı ve bu uzun mesafeli bir ilişkiydi. Erkek arkadaşınızın porno izlemesi mi daha iyi, sizin çıplak fotoğraflarınıza bakması mı?"

"Apple'a bağlı iCloud kadar fotoğrafı yayınlayan internet sitelerine de kızgın olduğunu" söyleyen oyuncu, "Birisi seksüel anlamda taciz edildiğinde ya da şiddet gördüğünde birilerinin aklından ilk geçen bundan kâr elde etmek oluyor. Bu o kadar bana ait bir şey ki. Böyle bir şeyin insanoğlundan geldiğine inanamıyorum. Bu insanların içlerinde bu kadar düşüncesiz, umursamaz ve boş olduğuna inanamıyorum" diyerek durumu eleştirdi.

Lawrence, olayın ardından neler hissettiğini şu sözlerle dile getirdi:

"Sadece korktum. Bunun kariyerimi nasıl etkileyeceğini bilemedim. Bütün bunlar sadece popüler bir figürüm diye, sadece bir oyuncuyum diye özel alanıma girilmesi anlamsız. Bu benim bedenim ve benim kararım olmalı. Böyle bir dünyada yaşadığımıza bile bazen inanamıyorum."