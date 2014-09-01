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Jennifer Lawrence’ın çıplak fotoğrafları internete sızdı

Jennifer Lawrence’ın fotoğraflarını internete sızdıran hackerlar Avril Lavigne, Kim Kardashian, Rihanna, Kirsten Dunst gibi isimlerin çıplak fotoğraflarının elinde bulunduğunu öne sürdü

01 Eylül 2014 20:01

Ünlü ABD'li yıldız Jennifer Lawrence’ın müstehcen fotoğrafları internete sızdırıldı. Pazar günü, akşam saatlerinde yaşanan olayda, fotoğraf paylaşım sitesi olan 4chan üzerinden ünlü yıldızın çıplak fotoğrafları yayınlandı. Twitter'dan da fotoğrafları paylaşılan güzel yıldızın ismi Trend Topic listesinde birinci sırada çıktı. 

Beyazperde.com’un haberine göre, Avril Lavigne, Kim Kardashian, Rihanna, Kirsten Dunst, Aubrey Plaza ve Winona Ryder'ın da dahil olduğu ağırlıklı olarak kadın şarkıcı ve oyuncuların resimlerinin elinde olduğunu söyleyen telefon hackerları, ünlü yıldızların hayranları tarafından tepki gördü.

ABD basını, konuyla ilgili sorumluların yakalanmaları halinde ağır cezalar alacaklarını belirtiyor. Apple markasının bir uygulaması olan iCloud'un hacklenmesiyle ortaya çıkan bu durum, aynı zamanda markayı kulanan kişiler tarafından da ağır bir şekilde eleştirildi.

Jennifer Lawrence adına açıklama yapan avukatı konuyla ilgili; "Ortada çok açık bir gizlilik ihlali bulunmaktadır. Yetkili kişilerle temas halindeyiz ve buna sebebiyet veren kişiler için gerekli adımlar atılmıştır" açıklamasında bulundu.

Çıplak fotoğrafları internete sızan Kate Upton konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmazken, Victoria Justice fotoğraflarının kendisine ait olmadığını ve sahte olduğunu söyledi. Konuyla ilgili açıklama yapan bir diğer isimse Mary Elizabeth Winstead oldu. Fotoğrafların kendisine ait olduğunu söyleyen oyuncu, bu şekilde ortaya çıkmasını sert bir dille eleştirdi. Apple markası ise henüz bir açıklama yapmadı.

T24'ün notu: İlgili fotoğrafları izinsiz yayımlandığı gerekçesiyle yayımlamıyoruz. 

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