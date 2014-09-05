Hollywood'daki çıplak fotoğraf skandalı Apple'a pahalıya patladı

Hollywood yıldızlarının çıplak fotoğraflarının iPhone’un iCloud hesaplarından hacklenmesi ‘Apple’da bir güvenlik sorunu mu var’ sorularını akla getirdi. Fotoğraf skandalı şirketin hisselerini yüzde 4.2 geriledi. Piyasa değeri 1 günde 26 milyar dolar eridi.

Dünya starlarının çıplak fotoğraflarının hackerlar tarafından iPhonelardan çalınarak, yayınlanması bu kez finans piyasalarını sarstı. Bilgisayar korsanlarının 101 Hollywood yıldızının kullandığı iPhone cep telefonlarının iCloud (Bulut) hesabına girerek, özel resimleri internet ortamında paylaşması ABD’li teknoloji devini vurdu.

Kate Upton, Jennifer Lawrence, Bar Rafaeli, Kirsten Durst, Selena Gomez gibi ünlü model ve film yıldızlarının cep telefonuyla çektikleri çıplak fotoğraflarının hacklenerek sanal alemde paylaşılması tüm dünyayı sarsarken, iCloud hesabının kırılması yatırımcılarda ‘Apple’ın iPhone telefonlarında güvenlik sorunu mu var’ güvensizliği yarattı. Skandal sonrası Apple’ın hisseleri Çarşamba günü yüzde 4.22 değer kaybetti.

NASDAQ Borsası’nda güne 102.5 dolardan başlayan şirketin hisseleri yüzde 4.22 gerileyerek 98.94 dolardan kapattı. Böylece Hollywood yıldızlarının çıplak fotoğraflarının Apple’a 1 günlük maliyeti 26 milyar doları buldu.