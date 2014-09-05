T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Hollywood'daki çıplak fotoğraf skandalı Apple'a pahalıya patladı

Iphone’nun iCloud hesaplarının hacklenmesi sonucu ünlülerin ortaya çıkan fotoğrafları Apple’ı 1 günde 26 milyar dolar eritti

05 Eylül 2014 13:27

Hollywood yıldızlarının çıplak fotoğraflarının iPhone’un iCloud hesaplarından hacklenmesi ‘Apple’da bir güvenlik sorunu mu var’ sorularını akla getirdi. Fotoğraf skandalı şirketin hisselerini yüzde 4.2 geriledi. Piyasa değeri 1 günde 26 milyar dolar eridi.

Dünya starlarının çıplak fotoğraflarının hackerlar tarafından iPhonelardan çalınarak, yayınlanması bu kez finans piyasalarını sarstı. Bilgisayar korsanlarının 101 Hollywood yıldızının kullandığı iPhone cep telefonlarının iCloud (Bulut) hesabına girerek, özel resimleri internet ortamında paylaşması ABD’li teknoloji devini vurdu.

Kate Upton, Jennifer Lawrence, Bar Rafaeli, Kirsten Durst, Selena Gomez gibi ünlü model ve film yıldızlarının cep telefonuyla çektikleri çıplak fotoğraflarının hacklenerek sanal alemde paylaşılması tüm dünyayı sarsarken, iCloud hesabının kırılması yatırımcılarda ‘Apple’ın iPhone telefonlarında güvenlik sorunu mu var’ güvensizliği yarattı. Skandal sonrası Apple’ın hisseleri Çarşamba günü yüzde 4.22 değer kaybetti.

NASDAQ Borsası’nda güne 102.5 dolardan başlayan şirketin hisseleri yüzde 4.22 gerileyerek 98.94 dolardan kapattı. Böylece Hollywood yıldızlarının çıplak fotoğraflarının Apple’a 1 günlük maliyeti 26 milyar doları buldu.

 

ETİKETLER

appleçıplakkadınhackşirkethissedolargüvenlikduvariphone

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24