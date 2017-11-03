Twitter: İşteki son günü olan bir çalışanımız Trump'ın hesabını sildi

Sosyal medya şirketi Twitter , yaptığı açıklamada işteki son günü olan bir çalışanlarının ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabını sildiğini söyledi.

Trump'ın @realdonaldtrump adlı Twitter hesabı, açıklamanın öncesinde 11 dakika boyunca Twitter'dan silinmişti.

Trump'ın hesabına girmeye çalışanlar 'Böyle bir hesap yok' ikazını görüyordu.

Twitter yaptığı ilk açıklamada bir çalışanlarının 'yanlışlıkla' Trump'ın hesabını sildiğini söylemişti.

Ancak şirket daha sonra yaptığı bir başka açıklamada ise, "Öğrendik ki Twitter'ın müşteri destek ekibinden Perşembe işteki son günü olan bir çalışanımız tarafından Trump'ın hesabı kapatıldı. Geniş çaplı bir araştırma yapıyoruz" dedi.