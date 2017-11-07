Sia, şantajcıya kızdı; çıplak fotoğrafını paylaştı

Avustralyalı pop yıldızı Sia, kendisinin çıplak fotoğrafını çeken ve bunu sızdırmakla tehdit ederek en yüksek fiyat verene satmaya hazırlanan bir paparazziye tepki olarak çıplak fotoğrafını kendisi paylaştı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, çıplak bir şekilde balkonda olduğu sırada çekilen bir fotoğrafını hem Twitter hem de Instagram hesabından paylaşan Sia, “Birileri açıkça benim çıplak fotoğraflarımı fanlarıma satmaya çalışıyor” diye yazdı.

Sia fotoğrafın altına, “Paranızı tutun, burada bedavası var” notunu düştü. Fotoğrafın açıklamasına, “Everyday is Christmas” da (Her gün Noel) yazan Sia, yeni çıkacak Noel albümünün adını eklemeyi de ihmal etmedi.

Hayranlarından büyük ilgi gören Sia’nın paylaşımı, 2 saatten az sürede 160 binden fazla beğeni alırken, fotoğrafa yorum yağdı. Sanatçının paylaştığı çıplak fotoğrafın, uzaktan ve izin alınmadan çekildiği düşünülüyor. Avustralya basını, fotoğrafları çeken paparazinin, ödeme yapacak kişiye 14 fotoğraf daha vermeyi taahhüt ettiğini yazdı. Sahnede yüzünü sarı bir perukla gizleyen Sia’nın, paylaşılan fotoğrafta, çıplak şekilde sırtını güneşe döndüğü görülüyor.