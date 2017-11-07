T24 LogoT24 Logo
Magazin

Sia, şantajcıya kızdı; çıplak fotoğrafını paylaştı

"Birileri açıkça benim çıplak fotoğraflarımı fanlarıma satmaya çalışıyor"

07 Kasım 2017 16:16

Avustralyalı pop yıldızı Sia, kendisinin çıplak fotoğrafını çeken ve bunu sızdırmakla tehdit ederek en yüksek fiyat verene satmaya hazırlanan bir paparazziye tepki olarak çıplak fotoğrafını kendisi paylaştı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, çıplak bir şekilde balkonda olduğu sırada çekilen bir fotoğrafını hem Twitter hem de Instagram hesabından paylaşan Sia, “Birileri açıkça benim çıplak fotoğraflarımı fanlarıma satmaya çalışıyor” diye yazdı.

Sia fotoğrafın altına, “Paranızı tutun, burada bedavası var” notunu düştü. Fotoğrafın açıklamasına, “Everyday is Christmas” da (Her gün Noel) yazan Sia, yeni çıkacak Noel albümünün adını eklemeyi de ihmal etmedi.

Hayranlarından büyük ilgi gören Sia’nın paylaşımı, 2 saatten az sürede 160 binden fazla beğeni alırken, fotoğrafa yorum yağdı. Sanatçının paylaştığı çıplak fotoğrafın, uzaktan ve izin alınmadan çekildiği düşünülüyor. Avustralya basını, fotoğrafları çeken paparazinin, ödeme yapacak kişiye 14 fotoğraf daha vermeyi taahhüt ettiğini yazdı. Sahnede yüzünü sarı bir perukla gizleyen Sia’nın, paylaşılan fotoğrafta, çıplak şekilde sırtını güneşe döndüğü görülüyor.

 

ETİKETLER

siahaberaçıklamaçıplakfotoğraf

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24