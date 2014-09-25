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F-16 pilotunu döven Kuveytli diplomat Türkiye’den ayrıldı

Ankara’da trafikte tartıştığı F-16 pilotunu döven Kuveyt Büyükelçiliği Ataşesi Emad Ali Almohid ülkeden ayrıldı

25 Eylül 2014 12:06

 

Ankara’da trafikte tartıştığı F-16 pilotu Hava Pilot Kurmay Yarbay Hakan Karakuş’u araçtan indirerek diplomat arkadaşlarıyla darp ettiği iddiasıyla gündeme gelen Kuveyt Ataşesi Emad Ali Almohid, Dışişleri Bakanlığı’nın Kuveyt’e diplomatı Türkiye’den çekmesi mesajından sonra ülkeden ayrıldı.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk’ün damadı pilot Karakuş’un olaydan sonra ifade verip hakkında suç duyurusunda bulunduğu Kuveyt Büyükelçiliği Ataşesi Emad Ali Almohid, tüm ısrarlara rağmen diplomatik dokunulmazlığa sığınarak ifade vermemişti. Genelkurmay Başkanlığı’nın girişimi üzerine, 11 Eylül günü meydana gelen olayla ilgili açıklama yapmak için Kuveyt Büyükelçiliği yetkilileri, Dışişleri Bakanlığı’na çağırıldı.


Genelkurmay Başkanlığı, konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı nezdinde yaptığı girişimlerde Kuveytli Ataşe Emad Ali Almohid’in Türkiye’yi terk etmesi yönünde mesaj vermişti.

Hürriyet’ten Uğur Ergan'ın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı, olayın uluslararası kurallar gereği “persona non grata-istenmeyen adam” ilan edilmeyi içermediği için Kuveyt’e, diplomat Almohid’i Türkiye’den çekmesi yönünde mesaj vermişti.

 

Halkın tepkisi nedeniyle bankaya sığınmıştı

 

Ankara’nın bu mesajından sonra Kuveytli diplomatın önceki gün Türkiye’den ayrıldığı ortaya çıktı. 11 Eylül’de Ankara Çankaya’da Turan Güneş Bulvarı üzerinde içinde 4 kişinin bulunduğu Kuveyt Büyükelçiliği’ne ait aracın Pilot Kurmay Yarbay Hakan Karakuş ile eşi ve 6 günlük çocuğunun bulunduğu aracı sıkıştırması üzerine başlayan tartışmada Ataşe Almohid ve üç kişinin, Kurmay Yarmay Karakuş’u öldüresiye dövmesi kamuoyunda infial yaratmıştı. Türk şoför ve diğer iki kişi olay yerinden kaçarken, Almohid halkın tepkisi üzerine cadde üzerindeki bir bankaya sığınmak zorunda kalmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Kuveytli diplomatın özel şoförü Selahaddin A.’nın adli kontrolle salıverilmesine ilişkin itirazı ve tutuklama talebi Ankara 5’inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedilmişti.

 

‘Kuveytli yatırımcılar Türkiye’den ayrılacak’

 

Kuveyt Büyükelçisi Abdulaziz Al-Duwaikh, ataşenin suçsuz olduğunu savunup, “Türkiye’de birçok yatırımımız var. Mahkeme kararı olmadan sınır dışı edildiği duyulursa, Kuveytli yatırımcılar Türkiye’den ayrılacaktır. Çünkü bu ülkeye güvenmeyecekler” demesi ise Ankara’nın tepkisini çekmiş ve bu açıklama üzerine Büyükelçi Al-Duwaikh Dışişleri’ne çağrılarak uyarılmıştı.

11 Eylül’de Ankara'da, Kuveyt Büyükelçiliği diplomat ve elçilik görevlileri, trafikte tartıştıkları NATO'da görevli olan F-16 pilotu Hava Kurmay Pilot Binbaşı Hakan Karakuş'u araçtan indirerek cadde ortasında dövmüştü.

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