Kuveytli diplomatların dövdüğü pilot: 'Eşinin yanında dövmeyelim' dediler

Ankara’da Kuveytli diplomatlar tarafından dövülen NATO’da görevli F16 pilotu Kurmay Yarbay Hakan Karakuş yaşananları anlattı. Karakuş, diplomatların kendisine “Aracın şoförü inip arabamın yanına geldi. ‘İşine bak, eşinin ve çocuklarının yanında dövmeyelim, yürü git’ dedi” dedi.

Habertürk gazetesinden Cemal Doğan, Hakan Karakuş’un Soruşturma Savcısı Banu Özenç İslim’e verdiği ifadeye ulaştı. Karakuş’un ifadesine göre 11 Eylül günü olay şöyle yaşandı:

‘İkaz için kornaya bastım’

“Yeni doğmuş çocuğumun topuk kanını aldırmak için Oran Sağlık Ocağı’na götürmek üzere Turan Güneş Bulvarı’nda seyir halindeydim. Bulvarın çıkış istikametinde araçlar yolun sağ tarafına park ettikleri için yol tek şeride düşmüştü. Bu nedenle ben ve diğer araçlar sol şeritte giderken bir anda sağ tarafımdan bir araç sinyal vermeden geçerek bir anda sola geçip önüme kırınca ben de araca çarpmamak için neredeyse kaldırıma çıkacak şekilde direksiyonu kırarak sola kaçtım. Sağımdan geçen aracı ikaz etmek için kornaya bastım. Araç önümde birden durdu.

‘Eşinin yanında döverim’

Aracın şoförü inip arabamın yanına geldi. ‘İşine bak, eşinin ve çocuklarının yanında dövmeyelim, yürü git’ dedi. Daha sonra ben yola devam ettim. Şoför arabasına bindi ve arkamdan hareket etti. Araç beni geçip gidince, aracımda hasar olup olmadığını kontrol etmek için kaldırıma doğru yanaştım. Aynı anda diğer araç da yavaşladı ve arka tarafta durdu. Ben aracımdan inince, diğer aracın şoförünün bana doğru koşarak geldiğini gördüm. ‘Durun ne yapıyorsunuz’ dedim. Aralarında Arapça konuştular ve bu konuşmadan sonra bir kişi yakamdan çekerek tişörtümü ve atletimi yırttı. Aynı anda diğer iki kişi arkamdan boynuma sarılarak beni darp etti.”

Bankaya sığınmıştı

Kuveytli diplomatlar Hava Kurmay Pilot Hakan Karakuş’u eşinin gözü önünde darp etmişti. Vatandaşların tepkisi üzerine bankaya sığınan diplomat ise polis ekipleri tarafından çıkarılmıştı.

O sözleri soruldu

F-16 pilotunu darp eden Kuveytli diplomatların sınır dışı edilmesi durumunda Kuveyt’in Türkiye’deki yatırımlarının bundan olumsuz etkileneceğini ifade ederek tehditvari konuşan Büyükelçi Abdullah Abdulaziz al-Duwaikh Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak izahat istendi. Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu, büyükelçinin açıklamaları konusunda bilgi istedi. Büyükelçi, “Burada birçok yatırımımız var. Mahkeme kararı olmadan sınır dışı edildiği duyulursa, Kuveytli yatırımcılar Türkiye’den ayrılacaktır. Çünkü bu ülkeye güvenemeyecekler” demişti.

Kamera kayıtları istendi

Ön soruşturmayı yürüten Savcı Banu Özenç İslim’in dosyaya bakmaya devam edeceği öğrenildi. Yarbayın ifadesinin ardından, olay yeri kamera kayıtlarının da önümüzdeki günlerde savcılığa iletilmesi bekleniyor. Olaya karışan ve ifadesi alınan elçilik şoförünün tutuklanması istenmiş ancak bu talep kabul edilmemişti.