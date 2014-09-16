Pilotu döven diplomata büyükelçi sahip çıktı: Sınır dışı edilirse yatırımlar zarar görür

Ankara’da trafikte tartıştığı F-16 pilotu Hava Pilot Kurmay Yarbay Hakan Karakuş’u araçtan indirerek darp ettiği iddiasıyla gündeme gelen Kuveytli diplomata, masum olduğunu savunan Büyükelçi Abdullah Abdulaziz Al-Duwaikh sahip çıktı. Büyükelçi, Kuveytli Askeri Ataşe Amad Ali Almohaid’in sınır dışı edilme olasılığı için, “Burada birçok yatırımımız var. Mahkeme kararı olmadan sınır dışı edildiği duyulursa, Kuveytli yatırımcılar Türkiye’den ayrılacaktır. Çünkü bu ülkeye güvenemeyecekler” dedi.”

Ankara’da F-16 pilotunu öldüresiye dövdükleri iddia edilen büyükelçilik elemanlarına Kuveyt Büyükelçisi sahip çıktı.

Hürriyet Daily News’ten Sevil Erkuş’a konuşan pilot darp edildiği sırada diplomat ve büyükelçilik şoförünün Kuveyt Türk Bankası’nda olduğunu söyleyen Büyükelçi, kamera kayıtlarını mahkemeye sunduklarını belirterek şöyle konuştu:

“Pilot için çok üzgünüm, saygılarımı gönderiyorum. Ancak, suçluluğu kanıtlanana kadar kimseyi Kuveyt’e geri göndermek istemiyoruz. Gönderirsek, parlamentomuz bana neden gönderdiğimi, kanıtı soracak. Türk yargısına güveniyorum ve mahkemeyi bekliyorum.”

‘Döven sokaktakiler’

Büyükelçİ Al-Duwaikh, olayı şöyle anlattı:

“Trafikte çıkan tartışmada pilot, elçilik aracındakilere, ‘Siz Araplar, Suriyeliler’ diye bağırıyor. Bizimkiler sessizce bankaya giriyor. Karakuş elçilik aracını tekmeliyor. Birileriyle pilot arasında kavga çıkıyor. Bu sırada diplomatımız ve şoför bankada, kaydı var” dedi.