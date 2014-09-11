Kuveytli diplomatlardan F-16 pilotuna cadde ortasında dayak

Ankara'da Kuveyt Büyükelçiliği diplomat ve elçilik görevlileri, trafikte tartıştıkları NATO'da görevli olan F-16 pilotu Hava Kurmay Pilot Binbaşı Hakan Karakuş'u araçtan indirerek, eşinin gözleri önünde cadde ortasında dövdü. Vatandaşların tepkisi üzerine bankaya sığınan diplomat ise polis ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemleri altında bankadan çıkarıldı. Kavga sonrası Karakuş'un Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk’ün damadı olduğu iddia edildi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre; Çankaya'daki Turan Güneş Bulvarı üzerinde içinde 4 kişinin bulunduğu Kuveyt Büyükelçiliği'ne ait 06 CD 3596 plakalı resmi araç, içerisinde NATO'da görevli F-16 pilotu Hava Kurmay Pilot Binbaşı Hakan Karakuş, eşi ve 6 günlük çocuğunun bulunduğu aracı sıkıştırdı. Karakuş ise aracının sıkıştırılması üzerine korna çaldı. Bunun üzerine Karakuş'un korna çalmasına sinirlenen Kuveyt Büyükelçiliği'ne ait araçtan inen ve aralarında diplomat ve askeri ateşenin de olduğu öne sürülen 4 kişi, Hakan Karakuş'u aracından indirerek cadde ortasında dövmeye başladı. Olayı gören vatandaşlar koşarak olaya müdahale etti. Toplanan kalabalık Hakan Karakuş'a saldıran saldırganlarla kavga etmeye başladı.

Diplomat bankaya sığındı

Tahsin Güner ve Muhammet Bayram’ın DHA’daki haberine göre, Karakuş'u öldüresiye döven 4 kişiden 3'ü vatandaşların tepkisi üzerine olay yerinden uzaklaşırken, diplomat olduğu öğrenilen Emad Ali Almohaid bir bankaya sığındı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bankaya gelen polis ekipleri bankaya sığınan diplomatı toplanan kalabalık nedeniyle bir süre çıkarmadı. Vatandaşlar ise polis ekiplerine şahsı korudukları gerekçesiyle tepki gösterdi. Kuveytli diplomat, polis ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemleri altında bankadan çıkartılarak emniyete götürüldü.

‘Öldürmeye çalıştılar’

Görğü tanığı bir vatandaş olayı şöyle anlattı:

"Arkadaş bir kişi. Eşi ve çocukları yanında. Kuveytli olanlar kasıtlı olarak bu kişiyi yere yatırıyor. Diğer 3 kişi suratını tekmeliyor. Direk olarak öldürmeye çalıştılar arkadaşı. Onların amacı dövmek değil, defalarca ayırdık. Kasıtlı olarak ayakta vurmuyorlar. Her tarafı açıkta olmasına rağmen, arkadaşın sadece yüzüne vurdular. İçeride de hakaret ediyorlar. 'Bizim dokunulmazlığımız var' diyorlar. Sonra dedik ki 'Siz bizim ülkemizde şahitlik yapamazsınız, hepimiz şahitlik yapacağız. Ondan sonra bankadan polisi arıyorlar. 'Biz diplomatız, dokunulmazlığımız var saldırıya uğradık, bizi linç edecekler gelin kurtarın' diyorlar. Burada hiç kimse saygısızlık yapmadı. Gördüğünüz gibi devletin memuruna da saygılıyız. Sadece yüzlerine tükürmek istiyoruz. Şahitlikte yapacağız.

‘Geçen ay da adam öldürdüler iddiası’

Ama polisin bize söylediği şu; 'Bunlar burada geçen ay da adam öldürdüler hiçbir işlem yapılmadı, orada da olacağı bu. Onlar dayak yiyenle anlaşırlar siz arada kalırsınız dağılın' diyorlar. Eğer bizim ülkemizdeki adalet sistemi buraya geldiyse, herkes burada kafasına göre yorum yapar. Yarın linçler başlar. Lütfen yetkililere sesleniyoruz, sırf dokunulmazlık adı altında bizim ülkemizde bize bunları yapan insanlara gereğini yapın. Burada bu insanların elini kolunu sallayarak polis güvencesiyle götürülmesini, şu bankadan bu insanları kurtarıp, yaralı insanı almadılar içeri. Yaralı burada asfalttaydı. Aldılar o diplomat bozuntusunu içeriye, o insanlar içeride eli kolunu sallaya sallaya klimanın içinde oturdular. Artık lütfen yetkililerde bunların dokunulmazlığını verirken, bir sefer daha düşünsünler" dedi.

Yaralanan F-16 pilotu tedaviye alındı

F-16 pilotu Hava Kurmay Pilot Binbaşı Hakan Karakuş olay yerine çağrılan ambulansla İbn-i Sina Hastanesi'ne kaldırıldı. Aldığı darbeler sonucu yaralanan Karakuş, daha sonra Gülhane Askeri Tıp Akademisine sevk edildi.

Çocuğunu aşı için sağlı ocağına götürüyordu

NATO'da görevli olan F-16 pilotu Hava Kurmay Pilot Binbaşı Hakan Karakuş'un doğum izni nedeniyle Türkiye'de bulunduğu, olay sırasında 6 günlük çocuğunu sağlık ocağına aşı vurdurmaya götürdüğü öğrenildi.

Komutanın damadı iddiası

Ankara’da Kuveyt Büyükelçiliği diplomatların, NATO’da görevli olan F-16 pilotu Hava Kurmay Pilot Binbaşı Hakan Karakuş’u dövmeleri üzerine Genelkurmay Başkanlığı harekete geçerken, dövülen pilotun Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk’ün damadı olduğu öğrenildi.

Uğur Ergan’ın edindiği bilgiye göre, olayla ilgili haberler ve ayrıntılı bir dosya az önce Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in önüne gitti. Konuyla ilgili kısa süre içinde ayrıntılı bir dosya hazırlanmasından sonra Orgeneral Güler’in durumu Dışişleri Bakanlığı’na iletmesi bekleniyor. Hürriyet’e bilgi veren kaynaklar, olaya karışanlar arasında Kuveyt Büyükelçiliği Askeri Ataşesi’nin olduğu iddialarının da araştırıldığını, tüm diplomat ve elçilik çalışanlarının istenmeye adam ilan edilerek derhal Türkiye’den sınırdışı edilmelerinin isteneceğini söylediler.