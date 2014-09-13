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Damadı dövülen komutan, Kuveytli diplomatların sınır dışı edilmesini bekliyor

Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk, F-16 pilotu olan damadını dövenler arasında askeri ateşenin de olduğunu söyledi

13 Eylül 2014 02:28

Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk, Ankara Çankaya'da trafikte tartıştıkları F-16 pilotu olan damadı Hakan Karakuş'u feci şekilde döven Kuveytli diplomatların sınır dışı edilmesi gerektiğini ifade etti.

Vatan gazetesi yazarı Murat Çelik, Hakan Karakuş’un kayınpederi Orgeneral Öztürk'ü aradı ve komutanın anlattıklarını bugünkü köşesine taşıdı.

 

'Hayati risk olabileceği söylendi'

 

İşte Öztürk'ün açıklamaları: Bizim damat yurt dışında görevli. Görevine dönüşü gecikecek şimdi. Dün (önceki) akşam, olaydan sonra, askeri personel olduğu için askeri hastaneye götürdük. Öncelikle beyin tomografisi çekildi çünkü sadece kafasına vurmuşlar. Tekmelerle, sürekli kafasına...

Neyse ki beyninde bir hasar oluşmamış. Hayati risk olabileceği söylenmişti önce, neyse ki burun kırığı ile atlattı. Sabaha karşı bitti ameliyatı. Burnundan ameliyat oldu. Biz de herkes gibi gerekli yasal işlemleri başlattık. Avukatlarımız adli süreci yürütecek.

 

'Aralarında askeri ateşeleri de varmış'

 

İşin bir de diplomatik boyutu var tabii. Herhalde gereği yapılır, nihayetinde deport (sınır dışı etmek) gibi bir noktaya varır bu işin sonu. Şimdi bizim alabildiğimiz bilgilere göre, aralarında askeri ataşeleri de varmış. Diplomatik plakalı aracın bir tek şoförü Türkmüş galiba.

 

'Damadımın arabası da diplomatik plakalı'

 

İşin ilginç tarafı, damadım da yurt dışında görevli olduğu için onun aracı da diplomatik plakalı. Ama burada asıl olan, karşıdakilerin diplomatik dokunulmazlık zırhını kullanıp bu işi magandalığa çevirmiş olması. Olay anında orada olan ve gönüllü şahitlik yapacağını söyleyen bazı vatandaşların, bu kişilerin daha önce de bazı vukuatları olduğu yönünde beyanları yer aldı bugün medyada. Ama bakın her şey bir yana... Arabadaki insanın yanında eşi var. İki çocuğu var. Biri daha el kadar. 4 yaşındaki büyük torunum da yanlarında. Bebek daha bir haftalık değil, düşünün.

 

'Her vatandaşın eşit şekilde hakkının korunması lazım'

 

Yani burada önemli olan bunu kimin yaşadığı değil. Biz burada vatandaşız. Herkes gibi sıradan insanlarız. Herkesin, hepimizin yaşadığı, yaşayabileceği bir olay yaşadık. Önemli olan şu; her vatandaşın aynı şekilde, eşit şekilde hakkının korunması lazım.

 

Olay nasıl yaşandı?

 

Ankara Çankaya'da geçiş önceliği konusundaki anlaşmazlık üzerine Hakan Karakuş kornaya basmış diplomatik plakalı araçtan inen 4 kişi, korna çalan otomobilin sürücüsünü indirip öldüresiye dövmüştü.

 

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