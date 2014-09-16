Savcı, Kuveytli diplomatın şoförünün tutuklanmasını istedi, mahkeme reddetti

Ankara Cumhuriyet Savcılığı Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk’ün damadı NATO’da görevli F-16 pilotuKurmay Yarbay Hakan Karakuş'un dövülmesi olaylıyla ilgili Kuveytli diplomatın şoförü Salahaddin A​'nın tutuklanmasını istedi. Ancak mahkeme hem adli kontrol şartının kaldırılması hem de tutuklama talebini reddetti.

Kuveytli Büyükelçisi Abdullah Abdulaziz Al-Duwaikh’in F-16 pilotu Karakuş’u, dövdüğü iddia edilen diplomatına, “Diplomat giderse yatırım da gider” diyerek sahip çıkmasının ardından soruşturmada bugün bir gelişme daha yaşandı. Hakan Karakuş’un, suç duyurusunun ardından Kuveytli diplomatın özel şoförü olan Salahaddin A.’nın adli kontrol talebiyle serbest bırakılmasına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan itiraz geldi. Salahaddin A. da avukatı Ali Yıldız kanalıyla adli kontrol kararına itiraz etti. İtirazları değerlendiren Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği em adli kontrol şartının kaldırılması hem de tutuklama talebini reddetti.

Şoför nasıl ifade verdi

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre, Kuveytli diplomatın özel şoförü olan Salahaddin A. mevcutlu olarak geçen hafta Cuma günü adliyeye sevk edilmişti. “Kasten neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama” suçundan tutuklanmasını istenen Salahaddin A., Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği’ndeki sorgusunda, “Ben kesinlikle darp etmedim. Vurmadım. O bana vurdu. Ayrıca dişimi de kırdı” şeklinde ifade verdi. Mahkeme, şoförün tutuklama talebini “her cuma günü karakola gidip imza atmak” şeklinde adli kontrol şartıyla reddetmişti.