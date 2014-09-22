Kuveyt Büyükelçiliği’nin şoförü: Yarbay’a bir tokat bile atmadık

Ankara'da trafikte tartıştıkları NATO'da görevli F-16 pilotu Yarbay Hakan Karakuş'u darp ettiği öne sürülen Kuveyt Büyükelçiliği aracının Türk şoförü Selahattin Aydın konuştu. Karakuş ile trafikte tartıştıktan sonra bankaya gittiklerini söyleyen Aydın, "Hakan Karakuş otomobilini park ettikten sonra geri döndü ve aracımızı tekmeledi ve yumrukladı. Dışarıda bir arbedenin olduğu gördük ve diplomatım koştu ve ben de arkasından koştum. Dişimi kırdı. Ondan sonra itiş kakış oldu. Ne ben, ne diplomatımız bu sırada kendisine bir tane tokat bile atmadık. Müdahale bile etmedik" iddiasında bulundu.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, F-16 pilotu Yarbay Hakan Karakuş’u darp etmekle suçlanan Kuveyt Büyükelçiliği aracının Türk şoförü Selahattin Aydın, Karakuş’un “Ağzıma yumruğu vurdu. Dişimi kırdı. Ondan sonra itiş kakış oldu. Oradaki insanlar bizi ayırdılar. Bu sırada Hakan bey sürekli bağırarak, oradaki insanları galeyana getirerek 'Bunlar Suriyeliler. Bunlar Araptırlar. Bunlar geliyor, bizi dövüyorlar' diye orada ki insanların hepsini galeyena getirdi" dedi.



‘Hakan Bey’e zarar verecek bir çıkış yapmadım’

Kuveyt Büyükelçiliği aracının Türk şoförü Selahattin Aydın, Hakan Karakuş'un belirterek, "Biz diplomatımla birlikte seyir halindeyken, Turan Güneş Bulvarı bilmeyeniniz yoktur. Turan Güneş Bulvarı'nda yolun 3 şeritten bir şeride indiğini biliyoruz. Bu sırada arkamdan gelen ticari taksiyi fark ettim. Ticari taksi geçtikten sonra ben sinyalimi verip, yola çıktım. Bu sırada Hakan beyin aracını zaten görüyorum. Komple görüyorum. Ondan sonra ben yola çıktım. Sağ taraftaki park eden araçlardan dolayı, ben sol şeridi kullanmak zorundayım. Derken, Hakan bey arkamdan geldi korna çaldı. Elini kornadan çekmeden sürekli bir korna. Ben bu sırada geldim bankanın önünde durdum ikinci şeritte. Hakan bey bu sırada yanımızda durdu camı açtı. Ağzına gelen şeyi söyledi. Bize küfretti. Bunun üzerine 'hatalı olabilirim çok özür dilerim' dedim. Diplomatımızda kendisinden özür diledi. Arapça biliyor. Türkçe bilmiyor kendisi Hakan Bey'in ne küfür ettiğini de bilmiyor. Küfrediyor ve diplomatımızın yüzüne tükürüyor. Asabi bir şekilde. Hakan beyin bana bu hakaretleri de ne için ettiğini de bilmiyorum. Ben hiçbir şekilde Hakan beye zarar verecek bir çıkış yapmadım. Ben önüne kırmadım'' dedi.

‘Kargaşa olunca, biz bankadan fırladık’

Selahattin Aydın, "Bu sırada Hakan beyi yolu kapattığı için ikaz ettiler, ilerledi. İlerlediğini görünce diplomatımla biz birlikte bankaya girdik. Bankada Emad Bey oturdu. Banka görevlisiyle konuşuyorum. Para çekeceğimi söylüyorum. Paramız sayılıyor. Bize para verileceği sırada gerekli evrakları imzalaması için Emad Bey’e seslendim. Kendisi geldi. Tam para sayılacağı sırada dışarıda bir arbedenin olduğu gördük. O sırada diplomatım koştu arkasından ben koştum. Hakan bey gidiyor ileride duruyor. Aracını park ediyor. Koşar adımlarla geliyor. Diplomatik araca, ne olduğunu anlamadığım bir şekilde tekmeleyerek, yumruklayarak geri gidiyor. Bu sırada oradan geçen vatandaş, Hakan beyin bu hareketini görüyor. Biz bu sırada bankadayız. Hakan beyin bu hareketini gören insanlar, kardeşim niye tekmeliyorsun. O da zannediyor ki araç sahipleri bunlardır. Bunlara da küfrediyor. Orada bir kargaşa olunca, biz bankadan fırladık" diye konuştu.

‘Dişimi kırdı, sonra itiş kakış oldu’

Selahattin Aydın, "Ben hakan beyin yanına gittim. 'Ne yapıyorsun? Niye tekmeliyorsun aracı? Ne yaptım ben sana' dedim. Küfür etti. Hakan Bey, 'Komutanın damadıyım, ben NATO'da görevliyim, ben F-16 pilotuyum' dedi. Ağzıma yumruğu vurdu. Dişimi kırdı. Ondan sonra itiş kakış oldu. Oradaki insanlar bizi ayırdılar. Bu sırada Hakan bey sürekli bağırarak, oradaki insanları galeyana getirerek 'Bunlar Suriyeliler. Bunlar Araptırlar. Bunlar geliyor, bizi dövüyorlar' diye orada ki insanların hepsini galeyena getirdi" dedi.

‘Bankaya can güvenliğimiz için sığındık’

Selahattin Aydın, "Oradaki insanlarda kulaktan dolma bilgilerle bizi linç etmeye çalıştılar. Biz bankaya can güvenliğimiz için sığındık. O bankanın içindeydik zaten. Biz o bankaya tekrar dönmek zorunda kaldık, paramızı almak için. Biz o bankadan bir daha çıkamadık. Polis eşliğinde çıktık. Tüm olay bu. 'Onun karısının yanında seni döveriz' demişiz. Asla ağzımdan böyle bir laf çıkmadı ve aracımdan inmedim. Ben hatalıysam da kendisinden defalarca diplomatım da bende özür diledik. Defalarca gitmesi için kendisine yalvardık. Kendisi durup ilerde aracı park edip gelip bizim araca saldırıyor" diye konuştu.

‘Kendisine bir tane tokat bile atmadık’

Diplomatın ve kendisinin Hakan Karakuş'a vurmadıklarını iddia eden Aydın, "Ne ben, ne diplomatımız bu sırada kendisine bir tane tokat bile atmadık. Müdahale bile etmedik. Kendisi bana saldırdı, kendisi bana vurdu. Oradaki insanlar bizi ayırdılar. Diplomatımız uzaklaştırdığı anda ben uzaklaştırdım ki, uzaklaştırmaya da mükellefim. Sonuçta ben onun yanında çalışan bir kişiyim. Ona gelebilecek her türlü zararı engellemekle mükellefim. Sonuçta o bir diplomat ve bana emanet. Oradaki insanlar zaten bizi ayırdı" dedi.

‘Hakan Bey’e saldıranları da görmedik’

Hakan Karakuş ile kavga edenleri görmediklerini öne süren Aydın, "Hakan beye saldıranları da görmedik. Kimin saldırdığını da görmedik. Çünkü Hakan Bey herkese küfür ediyordu. Oradaki herkese küfür ediyordu. Biz bankaya girdikten sonra Hakan bey bağırıp çağırmaya başladılar. Bunlar Suriyelilerdir, bunlar Araptırlar. Hakan bey duyarsa beni, ben Hakan beye ne yaptım? Bana bunun cevabını versin. Ben Hakan beye ne yaptım? Bu kadar sinirlenmesine, gelip aracımı tekmelemesine karşı ben ne yaptım? Defalarca özür diledim, diplomatım bile özür diledi" diye konuştu.

‘Hakan Bey o gün çok asabi bir durumdaydı’

Kendilerinin yalnız olduğunu söyleyen Aydın, "Ben ve diplomatım yalnızdık. Hatta adı geçen diğer diplomat, olaydan 4 saat önce tatil için Bodrum'a gitmek için havalimanında. Kanıtlayabiliriz bunu. Ben röportajları da dinledim. Orada herkes kulaktan duyma konuşuyor. Olayı görmedim, kargaşaya geldim. Başlangıcını bilmediğiniz olayın, bu adamların darp ettiğini nasıl görüyorsunuz ? Olay bitti. Biz bankanın içindeyiz. Arkadaşlar gelip röportaj veriyor. Madem gördünüz ifade verin. Polis hatta şunu soruyor. Arkadaşlar siz olayı gördünüz mü? Evet gördük. O zaman bizimle karakola gelir misiniz ifade vermeye? Herkes sırtını dönüp gidiyor. Madem olayı görüyorsunuz, olayı yaşıyorsunuz? Niye ifade vermeye korkuyorsunuz. Hakan bey aracı tekmelerken oradan geçen vatandaşlar bunu fark ediyor. Hakan beyi tutuyorlar. Hakan bey bunlara da küfür ediyor. Hakan bey o gün çok asabi çok sinirli bir durumdaydı. Daha önce ne yaşamış onu bilmiyorum. Ama ruh hali gerçekten hiç iyi değildi" dedi.

'Basit bir trafik tartışması'

Mağdur duruma düştüğünü savunan Aydın, "Ben çok mağdur oldum. Ailemin benim psikolojim bozuldu. Ben rahat bir şekilde dışarı çıkamıyorum. Benim ve diplomatım hiçbir suçu yok. Burada tamamen trafikte olabilecek şeyler. Sonuçta ne o benim aracıma zarar verdi, ne ben onun aracına hiçbir zarar vermedim. Basit bir trafik tartışması sonuçta. Benim 6 yaşında kızım var. Hakan bey hiç düşünmedi mi? Hakan bey küfür ederken kendisine de söyledim. Burada hanımefendiye sesleniyorum. Basına, gazeteye de söylemesin babasına söylesin. 'Hakan bey'e yeter küfretme artık' dedim mi demedim mi? 'Ben yanında hanımefendi var böyle küfretme' dedim mi demedim mi? Kendisinden rica ediyorum. Hakan beyden özür diledim mi dilemedim mi? Bunu açık yüreklilikle sorumlu olduğu ailesine söylesin" dedi.

Söylediklerinin gerçek olduğu belirten Selahattin Aydın, girdikleri bankanın güvenlik kamerası görüntülerini avukatı aracılığıyla polise teslim ettiklerini söyledi.