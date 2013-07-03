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Ethem Sarısülük'ün ailesinin itirazı reddedildi

Ethem Sarısülük’ü öldürmekle suçlanan polisin serbest bırakılmasına ilişkin verilen karara yapılan itiraz sonuçlandı

03 Temmuz 2013 19:26

Ethem Sarısülük'ü öldürmekle suçlanan polis memurunun serbest bırakılmasına ilişkin verilen karara ailesini yaptığı itiraz sonuçlandı. Ankara 8. Asliye Ceza Mahkemesi, "Ailenin salıverme kararına itiraz hakkı yoktur " diyerek itirazı reddetti.

Mesut Hasan Benli'nin radikal.com.tr'de yer alan habere göre, Ethem Sarısülük’ü öldürmekle suçlanan polisin serbest bırakılmasına ilişkin verilen karara yapılan itiraz sonuçlandı. Üst mahkeme sıfatıyla başvuruyu değerlendiren Ankara 8. Asliye Ceza Mahkemesi, “ailenin itiraz hakkı” olmadığı gerekçesiyle yapılan başvuruyu reddetti. Soruşturma savcısı da katil zanlısı polis memurunun serbest bırakılmasına itiraz etmemişti. Böylece şüpheli polis memuru tutuksuz yargılanacak.

Gezi Park eylemlerine destek amacıyla Ankara Kızılay'da 1 Haziran günü yapılan gösteride, Ethem Sarısülük kafasına isabet eden polis kurşunuyla hayatını kaybetmişti. Ankara 13. Sulh Ceza Mahkemesi katil zanlısı polis memuru A.Ş’yi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakmıştı. Hakim Mustafa Aydın polis memurunun eyleminin meşru müdafaa sınırları içerisinde kaldığını gerekçe göstererek, şüpheli polis memurunun tutuksuz yargılanmasına karar vermişti.

 

İtiraz hakkınız yok

 

Sarısülük’ün ailesinin avukatları, polis memurunun serbest bırakılma kararına itirazda  bulundu.  Üst mahkeme sıfatıyla Ankara 8. Asliye Ceza Mahkemesi, başvuruyu bugün sonuçlandırdı. Mahkeme, ailenin verilen karara itiraz hakkı olmadığı gerekçesiyle başvurunun reddine karar verdi. Kararda şöyle denildi: “CMK 234. Maddesi soruşturma evresinde mağdur ve müştekilerin haklarını tek tek saymıştır. Bu haklar arasında salıverme kararına itiraz hakkı yoktur. İkinci olarak salıverilme kararına ancak cumhuriyet savcıları itiraz edebilir.”

 

Savcı da itiraz etmedi

 

Soruşturmayı sürdüren savcı da şüpheli polis memurunun tutuksuz yargılanmasına itiraz etmemişti. Böylece şüpheli polis memuru artık tutuksuz yargılanacak. Sarısülük ailesinin avukatlarından Eylem Hakverdi verilen karara tepki göstererek “Biz ailenin avukatları olarak bu dosyada tarafız. Verilen karar silahların eşitliği ilkesine aykırıdır. Yasada bizim itiraz yetkimizin olmadığına dair açık ifade  yoktur” dedi.

 

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