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Ankara'da Ethem Sarısülük anmasında eylemcilere satırlı saldırı...

Ankara Keçiören'de Ethem Sarısülük anmasındaki eylemcilere satırlı saldırıda bulunuldu. Olayda iki ikişi yaralandı

26 Haziran 2013 12:22

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın evinin bulunduğu Keçiören’de Ethem Sarısülük için gösteri yapan gruba üç kişi satırlı ve sallamalı aletlerle saldırdı. Olayda biri kolundan, biri ise elinden olmak üzere iki kişi yaralandı.

Hürriyet'in haberine göre, Keçiören İncirli’de toplanan yaklaşık 100 kişilik grup, Sarısülük’ü vuran polis memurunun serbest bırakılmasını protesto etti. Yolun bir bölümünü trafiğe kapatarak protestolarını sürdüren göstericilere saldırı gerçekleşti. İddiaya göre “06 ACM 54” plakalı beyaz Subaru marka otomobilden inen üç kişi, “Burası bizim mekanımız, buradan defolun. Burası vatan hainlerinin yeri değildir” diyerek eylemcilere saldırdı. Daha sonra olay yerinden kaçan saldırganlar kısa süre sonra yakalanarak Yüzüncüyıl Polis Merkezi’ne götürüldü. Hastaneye kaldırılan göstericiler ise ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildi. 

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