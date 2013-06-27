Ethem Sarısülük'ün ailesi tehdit edilmiş

Ethem Sarısülük’ün ailesinin avukatları Kazım Bayraktar ile Eylem Hakverdi, Sarısülük’ü vurarak ölümüne sebep olan polis Ahmet Şahbaz’ın tutuksuz yargılanması kararına bugün verdikleri dilekçeyle itiraz etti.

Aile, itiraz dilekçesinde, tehdit edildiklerini de belirtti. Bianet'ten Ayça Söylemez'in haberine göre, Ethem Sarısülük’ün kardeşi Mustafa Sarısülük’ün eşi Çiğdem Sarısülük’ün, 2 Haziran’da hastanede beklerken saat 03:00 sıralarında başına gelen olay, itiraz dilekçesinde şu şekilde yer buldu:

“Çiğdem Sarısülük’ü cep telefonundan arayan ve ismini belirtmeyen bir erkek, ‘Ethem’in kurşunla vurulduğunu nereden biliyorsun, neden yalan söylüyorsunuz’ dedi. Kim olduğunun sorulması üzerine de ‘Birazdan gelip seni gözaltına alacağım, kim olduğumu görürsün o zaman’ diyerek ardından da küfür etti.”

“Ethem Sarısülük’ün bir arkadaşı da yine cep telefonundan aranarak tehdit edildi, kaldığı evin apartmanındaki güvenlik kameraları apartman yöneticisinden polisler tarafından alındı.”

Sarısülük ailesinin avukatları, dilekçede, “Anlaşılıyor ki polis memurunun savurduğu tehditle polis teşkilatı şüphelinin değil maktul ve ailesinin üzerinde bir soruşturma yürütmekte, onları tehdit ederek korkutmaya çalışmaktadır” dedi.

Avukat Bayraktar, Sarısülük'ün vurulması olayında tanıklık eden Burhan Çoban'ın da telefonla tehdit edildiğini açıkladı.

Dilekçede delillerin karartıldığı ve zanlının açıkça korunduğu belirtildi. Ayrıca, hakimin kararının aksine, zanlının eylemciler tarafından sıkıştırılmadığı, geri çekilmek için yeterli alan olmasına rağmen geri çekilmeyerek yerdeki eylemcileri tekmelemeye devam ettiği, sonunda da silahını kullandığı hatırlatıldı. Dilekçede bunlar şu şekilde yer aldı:

“Şüpheli, amirinin geri çekilme emrini dinlememiş, ileriye doğru koşmuş, yerde yatan göstericiyi tekmeledikten sonra ateşli silahla hedef gözeterek ateş etmiş ve kaçmıştır.”

“Kaçış yönünde hiçbir engel yoktur, göstericiler tarafından kuşatılmış da değildir. Göstericilerin saldırısından ateş etmeden de kurtulma olanağına sahip olduğu, ancak ateş ederek geri kaçmayı tercih ettiği, özetle vur-kaç taktiği uyguladığı açıkça görülmektedir.”