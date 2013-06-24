Ethem Sarısülük'ü öldürdüğü iddia edilen polis serbest bırakıldı

Cumhuriyet Gazetesi'nden Alican Uludağ'ın haberine göre, Ankara'da Gezi Parkı'na destek eylemlerinde açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Ethem Sarısülük'ü vurduğu iddia edilen polis memuru Ahmet Şahbaz serbest bırakıldı.

Ethem Sarısülük, Kızılay Meydanı’nda 1 Haziran günü yapılan eylemde açılan ateşle başından aldığı tek kurşunla ağır yaralanmıştı. Ankara Numune Hastanesi’nde bilinci kapalı durumda yoğun bakımda kalan Sarısülük'ün 14 gün sonra beyin ölümü gerçekleşmişti. Birkaç gün sonra kalbi duran Ethem Sarısülük, hayatını kaybetmişti. Ethem’in vurulmasına ilişkin ailenin suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmada 7 gün sonra olay yerinde ancak keşif yapılabilmişti. Daha sonra ortaya çıkan olaya ilişkin görüntülerde göstericilerin üzerine yürüyen polis memuru Ahmet Şahbaz’ın havaya 3 el ateş ettiği, üçüncüsünün Ethem’in başına isabet ettiği iddia edilmişti.

Ethem Sarısülük’ü vuran polis memuru olduğu iddia edilen Ahmet Şahbaz olaydan 23 gün sonra ancak adliyeye getirildi. Soruşturmayı yürüten savcı Veli Dalgalı tarafından ifadesi alınan Ahmet Şahbaz, tutuklanması istemiyle dün öğleden sonra mahkemeye sevkedildi. Ankara 13. Sulh Ceza Mahkemesi’ne çıkartılan polis Ahmet Şahbaz ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İfadesinde, linç edilmekten kurtulmak için havaya ateş ettiğini söyleyen Şahbaz, mahkeme yargıcı Mustafa Aydın'In "olayın meşru müdafaa sınırları içinde kaldığı" kararıyla serbest bırakıldı.

Mahkeme, zanlıya adli kontrol kapsamında yurtdışına çıkış yasağı ile haftada bir gün karakola imza şartı getirdi. Zanlının serbest bırakılma gerekçesinde, şunlar yer aldı:

"Şüphelinin, göstericiler tarafından prefabrik bir kulübe arkasında sıkıştırıldığı, kalabalık bir grup tarafından yoğun şekilde taşlamaya maruz kaldığı, bu sırada belinden tabancasını çıkardığı ve havaya doğru üç el ateş ettiği, bu esnada maktül Ethem Sarısülük'ün aniden yere düştüğü, şüphelinin arkasını dönerek grubun aksi yönüne koşmaya devam ettiği, bu sırada beline ve sırtına atılan taşların isabet etmeye devam ettiği, havaya ateş etme sırasında şüphelinin eyleminin meşru müdafaa sınırları dahilinde kalma olasılığının bulunduğu anlaşılmıştır."

'Yeterli delil yok'

Polisin kamu görevlisi olduğu belirtilen gerekçede, kaçma ve delil karartma şüphesine ilişkin yeterli delil bulunmadığı ifade edildi.

Ayrıca gerekçede, polis memurunun tutuklanması durumunda ileride telafisi mümkün olmayacak sonuçlar ortaya çıkabileceği gerekçesiyle tutuklama talebinin reddine karar verildiği bildirildi.

Avukat: Polis suç işlemeye teşvik ediliyor

Sarısülük ailesinin avukatlarından Kazım Bayraktar, sorgunun ardından geldiği adliyede gazetecilere kararla ilgili şunları söyledi:

"Eğer bu suçu işleyen polis değil de sıradan bir vatandaş olsaydı şimdiye tutuklanırdı. Polis suç işlemeye teşvik ediliyor. Bu kararla suç işleyen polisin korunacağının garantisi ortaya çıkmıştır. Bizim için AİHM'nin yolu açılmıştır."