Ethem Sarısülük cinayetinin tanıkları gözaltına alındı

Ankara Kızılay'da Gezi Parkı’na destek eylemleri sırasında çıkan olaylarda Ethem Sarısülük’ü kafasından vurarak ölümüne sebep olmakla suçlanan polis memuru Ahmet Şahbaz’ın tutuksuz yargılanmasına tepkiler devam ederken, olayın görgü tanıkları dün gözaltına alındı. Ethem Sarısülük soruşturmasında, görgü tanıklarına “yasadışı örgüt” suçlaması yöneltildi.

İkinci kez vuruldu

Bilal Kayaaltı'nın Taraf gazetesinde yer alan haberine göre, Sarısülük ailesinin avukatı Kazım Bayraktar, soruşturma kapsamında bu kişileri “tanık” olarak dinleteceklerini ancak tanık sıfatındaki kişilerin gözaltına alındığını ifade etti. Kaygılarının diğer tanıkların da gözaltına alınması yönünde olduğunu belirten Bayraktar, Sarısülük’ü vuran polisi serbest bırakan mahkeme kararı için, “Yargı tarafından cüretkâr bir kararla ikinci kez katledilmiştir” dedi.

Bu arada Bursa Barosu Başkanı Ekrem Demiröz, Ethem Sarısülük’ü başından vurarak öldürmekle suçlanan polis memurunun mahkemece serbest bırakılmasıyla ilgili bir basın açıklaması yaptı. Yaşanan olayı cinayeti örtbas etme teşebbüsü olarak niteleyen Demiröz, “Olay herkesin gözü önünde gerçekleşmiştir. Görüntüler ise işlenen cinayeti kuşkuya bırakmayacak şekilde kanıtlamaktadır” diye konuştu. Olayın meşru müdafaa sınırları içerisinde değerlendirilmesinin “hukuk cinayeti” olduğuna vurgu yapan Demiröz, en küçük bir şüphede tutuklama kararı veren mahkemenin, tam tersine bir durum sergileyerek kamu vicdanını derinden yaraladığını dile getirdi. Demiröz sözlerine şöyle devam etti: “İktidarın hukuksuz ve orantısız şiddet uygulayan polisi bu denli açık kayırması polisin daha ağır saldırılarına zemin yaratmak amaçlıdır. Bir bakıma herkesin gözü önünde polis tarafından işlenen cinayetin korunması diğer polislere vur emri niteliğindedir.” Öte yandan Gezi Parkı eylemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz hafta serbest bırakılan şüphelilerden yedisi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Gezi Parkı eylemlerine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz hafta mahkemeye çıkarılan 21 şüpheli serbest bırakılmıştı.

Savcı itiraz etti

Soruşturma savcılığı, şüphelilerin bulunduğu kamyonda demir çubuk, bilye, tiner ve benzin ele geçirilmiş olması nedeniyle mahkeme kararına itirazda bulundu. İtirazı inceleyen İstanbul 4. Sulh Ceza Mahkemesi, serbest bırakılan şüphelilerden yedisi hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.