Ankara’da Ethem Sarısülük anmasına TOMA’lı müdahale

Ankara’da, Gezi Parkı eylemlerinde açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Ethem Sarısülük için yapılan eylemler devam ederken polis, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile eylemcilere müdahale etti.



Bugün akşam saatlerinde Taksim’de meslek örgütleri Ethem Sarısülük’ü vurmakla suçlanan polisin serbest bırakılmasıyla ilgili basın açıklaması yaparken, Ankara'nın Dikmen, Keçiören ve Batıkent semtlerinde de Sarısülük'ü anma yürüyüşü yapıldı. Ancak polis, Dikmen'de eylemcilere TOMA ile müdahale etti. Eylemciler müdahaleyle birlikte ara sokaklara dağıldı.



