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ODTÜ'lü öğrenci, Ethem için açlık grevinde

ODTÜ öğrencisi Galip Fırat, polisin işçi Ethem Sarısülük'ü vurduğu yerde açlık grevine başladı. Fırat, Sarısülük vurulduğunda yanında olduğunu, fakat yardım edemediğini söyledi.

19 Haziran 2013 20:45

 ODTÜ Sosyoloji bölümü öğrencisi Galip Fırat (26) Ethem Sarısülük’ün öldürülüdğü noktada dün saat 15:00’ten itibaren ‘durmaya’ ve açlık grevi yapmaya başladı. Fırat, bir hafta sürdüreceği açlık grevini, hem polis kurşunuyla hayatını kaybeden Ethem Sarısülük hem de gözaltına alınan ODTÜ'den arkadaşı Yoldaş Aydın'ın serbest bırakılması için yaptığını açıkladı.

 

'Vurulduğunda yakındaydım, yardım edemedim'

 

Radikal'den Aşyegül Dursun ve Sibel Turgut'un haberine göre, Fırat, “Ethem orada mücadele ederken ben YKM’nin köşesinde atılan fişeklerden saklanıyordum. Ona yardım edemedim. Bu beni çok etkiledi. Geceleri uyuyamadım. ODTÜ’den Yoldaş Aydın kardeşimizin de gözaltına alınması bardağı taşıran son damla oldu” dedi. Kendisi de polisin kullandığı plastik mermilerle yaralanmış olan genç, dün gece polislerin yanına geldiğini fakat kendisine müdahale etmediğini söyledi. Fırat, hiçbir siyasi örgüte bağlı olmadığını, kararını tek başına aldığını belirtti. Fırat, “Bu zulüm, saygısızlık ve diktatörlüğün bitmesi için Ethem kardeşimizin şehit düştüğü bu noktada açlık grevine başladım” dedi.

 

Belediye çalışanı destek verdi

 

Harita mühendisi Özer Tice ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma birimi çalışanı Arif Ayaltı da Fırat’ın yanında durma eylemi yaparak destek veriyor. Yaptığının eylemden ziyade tepki olduğunu söyleyen Tice, “Burada durarak bu kadar insanı birbirine düşüren hükümete tepkimi ortaya koyuyorum. Susma eylemi gerçekleştiriyorum ve bu onlara en büyük cezadır” dedi. Ayaltı ise Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin zorlamalarına karşı olduğunu, hükümetin organize ettiği mitinglere katılımın mecburi hale geldiği belediyede mitinglere katılmayarak tepkisini gösterdiğini ifade etti.

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