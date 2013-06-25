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Meslek örgütleri Ethem Sarısülük anması için Taksim Meydanı'ndaydı

Polis duran adam aylemlerinin yapıldığı alanda çember oluşturdu

25 Haziran 2013 22:03

Ankara'da polis kurşunu ile ölen Ethem Sarısülük'ü öldürmekle suçlanan Ahmet Ş.'nin sevk edildiği mahkeme tarafından serbest bırakılmasının ardından sivil toplum kuruluşları bugün saat 19:00'da Taksim'de toplanma çağrısında bulundu. Taksim Meydanı'ndan polisler güvenlik önlemleri aldı. Polis duran adam eylemlerinin yapıldığı alanda çember oluşturdu.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB çağrısı ile Ankara'da polis tarafından vurulması kameralara yansıyan Ethem Sarısülük anılacak. Sarısülük'ün ölümüne sebep olan Çevik Kuvvet Polisi Ahmet Ş., dün sevkedildiği mahkemede, “Bileğime gelen taş nedeniyle namlunun pozisyonu değişip maktulün kafasına doğru yönelmiş olabilir" demişti. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Ahmet Ş. için hakim  “Meşru müdafa olasılığı' göz önünde bulundurduğunu belirtmişti.

Anma etkinliği sebebiyle Taksim metrosu ve Feniküler kapatıldı.

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